Atletica Umbertide ai Tricolori Cadetti con due talenti

Due atleti di Umbertide nella rappresentativa regionale

📌 FLASH NEWS – Agnese Santinelli e Antonio Pannacci vestiranno i colori dell’Umbria ai Campionati Italiani Cadetti di Agropoli. I due giovani dell’Atletica Umbertide sono stati selezionati per la rassegna nazionale dopo i risultati ottenuti nelle rispettive discipline

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Umbertide, 2 10 2026 – L’Atletica Umbertide sarà rappresentata ai Campionati Italiani Cadetti outdoor in programma ad Agropoli, in provincia di Salerno, attraverso due giovani atleti convocati dalla struttura regionale umbra. La rappresentativa è partita nella mattinata odierna alla volta della località campana che ospita la più importante manifestazione nazionale dedicata alla categoria Cadetti. A difendere i colori dell’Umbria saranno Agnese Santinelli, specialista del salto in alto, e Antonio Pannacci, impegnato nelle prove del mezzofondo. Per entrambi si tratta di una convocazione che arriva al termine di un percorso caratterizzato da risultati positivi nelle competizioni regionali e interregionali.

La selezione di Agnese Santinelli è maturata dopo una stagione ricca di soddisfazioni. L’atleta umbertidese ha conquistato il titolo regionale a Terni nel corso delle gare disputate a settembre. Successivamente si è imposta anche al Trofeo Musacchio di Isernia, manifestazione che vede confrontarsi le rappresentative del Centro-Sud Italia. Anche Antonio Pannacci ha ottenuto risultati significativi nel corso dell’anno sportivo. Dopo il successo nel campionato regionale di corsa campestre durante la stagione invernale, il giovane mezzofondista ha confermato il proprio rendimento nelle gare su pista. Le prestazioni registrate nelle competizioni outdoor gli hanno consentito di guadagnare la convocazione per la prova dei 2000 metri.

La partecipazione ai Campionati Italiani rappresenta un momento importante per l’Atletica Umbertide, che vede due propri tesserati raggiungere il principale appuntamento nazionale della categoria. Un traguardo che premia il lavoro portato avanti nel tempo dagli atleti e dallo staff tecnico. Accanto ai ragazzi ci saranno idealmente anche gli allenatori Alessio Silvestrelli e Andrea Lombardo Facciale, che seguono la crescita sportiva dei due giovani da diversi anni e che hanno contribuito al loro percorso di formazione atletica.

Il risultato raggiunto ha raccolto l’apprezzamento dell’amministrazione comunale di Umbertide. Il sindaco Luca Carizia e l’intera amministrazione hanno rivolto un messaggio di incoraggiamento ai due atleti in vista dell’esperienza nazionale. Anche l’assessore allo Sport Lorenzo Cavedon ha evidenziato il valore della convocazione, sottolineando come il traguardo ottenuto da Agnese Santinelli e Antonio Pannacci rappresenti un motivo di orgoglio per la città. Un riconoscimento che mette in evidenza l’impegno quotidiano degli atleti, il sostegno delle famiglie, il ruolo della società sportiva e il contributo dei tecnici.

La presenza dei due giovani umbertidesi ad Agropoli porta così il nome di Umbertide sul palcoscenico più importante dell’atletica leggera italiana riservata alla categoria Cadetti, valorizzando il movimento sportivo locale e il percorso di crescita compiuto dai protagonisti nel corso della stagione, come riporta il comunicato di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide.