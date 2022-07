Search for: Search Button

Associazione Italiana Sommelier, le congratulazioni di Guerri a Camilli

“Ci congratuliamo con Sandro Camilli, nuovo presidente nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier, per una nomina che premia lo straordinario lavoro alla guida dell’Ais umbra e l’impegno per sostenere chi fa impresa nel mondo del vino e racconta l’identità culturale dei territori, con uno sguardo speciale per i giovani produttori e le piccole cantine di tutta Italia che abbiamo potuto apprezzare in tanti anni di collaborazione con Only Wine Festival”.

A dichiararlo è l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, nel formulare al numero uno dei sommelier italiani “i migliori auspici di buon lavoro, con la convinzione che anche in questo importante incarico, che ci inorgoglisce come umbri e in particolare come tifernati, saprà dimostrare le capacità e la serietà che abbiamo sempre ammirato a Città di Castello e contribuire a valorizzare la cultura del vino nel nostro Paese”.