Assistenza sanitaria a San Giustino, Usl chiarisce i servizi

Servizi rimodulati tutele per i cittadini

📌 FLASH NEWS – San Giustino, la Usl Umbria 1 precisa che la rimodulazione dei turni dell’ambulatorio Aft non comporta alcuna interruzione dell’assistenza. Nei giorni prefestivi e il sabato resta garantita la risposta ai bisogni sanitari non differibili attraverso il servizio di continuità assistenziale e il numero 116117

San Giustino, 29 10 2026 – La Usl Umbria 1 è intervenuta per fare chiarezza sulle modifiche organizzative che riguardano l’ambulatorio Aft di San Giustino, dopo le notizie diffuse nei giorni scorsi, come riporta il comunicato di Luana Pioppi. La direzione del Distretto Alto Tevere ha spiegato che la revisione dei turni rientra nel percorso di applicazione delle più recenti disposizioni nazionali e regionali che regolano l’attività della medicina generale. Secondo quanto comunicato dall’azienda sanitaria, il cambiamento introdotto non determina una sospensione dell’assistenza ai cittadini. L’obiettivo dichiarato è quello di adeguare il sistema alle norme previste dall’Accordo collettivo nazionale del 15 gennaio 2026 e dall’Accordo integrativo regionale dell’Umbria, approvato dalla Regione con specifico provvedimento nel giugno 2026.

La riorganizzazione riguarda in particolare le giornate del sabato e i periodi prefestivi. In queste fasce temporali, la risposta alle situazioni sanitarie che non possono attendere la ripresa delle normali attività sarà assicurata dai medici ad attività oraria previsti dal nuovo assetto organizzativo. Per i cittadini che hanno necessità di assistenza medica non urgente, il punto di riferimento resta il servizio di continuità assistenziale, già conosciuto in passato come Guardia medica. Il contatto avviene attraverso il numero 116117, che consente una prima valutazione del problema sanitario e l’individuazione della modalità di risposta più adeguata. Resta invece invariata la procedura per le emergenze. In presenza di situazioni urgenti è necessario rivolgersi ai numeri 112 o 118.

La direzione del Distretto Alto Tevere ha evidenziato che uno degli aspetti centrali della riorganizzazione consiste nell’eliminazione delle sovrapposizioni tra l’attività dell’ambulatorio Aft e quella della continuità assistenziale. La nuova distribuzione delle risorse punta infatti a evitare duplicazioni di servizio, favorendo una gestione più efficiente del personale sanitario disponibile. L’azienda sottolinea però che la revisione dei turni non riduce le possibilità di accesso alle cure per i cittadini e mantiene la capacità di risposta alle necessità cliniche non differibili.

Nel chiarimento diffuso dalla Usl viene inoltre ribadita la differenza tra le prestazioni programmate e le esigenze cliniche che richiedono un intervento prima della riapertura ordinaria degli ambulatori. Le attività legate alla gestione delle patologie croniche, alle visite programmate e alle prescrizioni ordinarie seguono infatti percorsi differenti rispetto ai bisogni sanitari che non possono essere rinviati. In questi casi, il medico incaricato valuta la situazione e dispone gli interventi ritenuti necessari, comprese eventuali prescrizioni indispensabili per garantire la continuità terapeutica.

La Usl Umbria 1 ha infine collocato la rimodulazione all’interno di un progetto più ampio di riorganizzazione dei servizi territoriali. Il percorso, viene spiegato, punta a garantire un utilizzo appropriato delle risorse disponibili e una risposta coerente con le esigenze della popolazione. Particolare attenzione viene riservata alle aree più lontane dai principali centri di servizio e alle persone considerate maggiormente vulnerabili, come gli anziani, i cittadini fragili e coloro che non dispongono di un medico di riferimento.

La direzione del Distretto Alto Tevere ha assicurato che continuerà a monitorare l’andamento dell’assistenza sul territorio, mantenendo attiva l’informazione verso la popolazione sulle modalità di accesso ai servizi sanitari e sulle opportunità di presa in carico disponibili.