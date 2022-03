Assemblea annuale Avis Comunale Città di Castello

Il presidente dell’AVIS COMUNALE DI CITTA’ DI CASTELLO Marcello Novelli, comunica che in data 27.02.2022 si è tenuta l’Assemblea ordinaria Annuale dei soci dell’AVIS COMUNALE DI CITTA’ DI CASTELLO.

All’assemblea erano presenti il presidente dell’AVIS REGIONALE UMBRIA Enrico Marconi ed il Presidente dell’AVIS PROVINCIALE DI PERUGIA Giorgio Meniconi, purtroppo, non ha potuto partecipare il Presidente Onorario dell’AVIS COMUNALE DI CITTA’ DI CASTELLO Comm. Antonio Gasperini, al quale il Presidente Marcello Novelli ha espresso gratitudine per la vicinanza dimostrata in maniera continuativa all’Associazione che egli stesso ha presieduto per molti anni.

La grande emergenza sanitaria creata da due anni di PANDEMIA da COVID-19 e dalle sue varianti che si sono avvicendate nel tempo, se da una parte non ha diminuito le esigenze di fabbisogno del sangue ed emocomponenti del sistema sanitario Nazionale, ma anzi ne ha accresciuto la richiesta, ha cambiato però lo “spontaneismo della donazione” in “specializzazione della donazione” che comporta una efficace azione di “chiamata” del donatore, per ottimizzare gli accessi al S.I.T. affinché avvengano in modo sicuro per tutti i donatori, ma che allo stesso tempo garantisca il fabbisogno trasfusionale.

D’altra parte i numeri sono confortanti perché nell’anno 2021, abbiamo rilevato che i nostri 1412 donatori effettivi, un terzo dei quali costituito da donne, hanno effettuato n.2272 donazioni di sangue intero e n.146 donazioni in aferesi, per un totale di n.2418 donazioni che corrispondono ad una media donazionale di 1,7 a donatore tra le più alte di tutta la Regione.

Nonostante le difficoltà create della pandemia da COVID-19 che, come detto in precedenza, ci ha costretto a rigorose regole di comportamento sociale inibendo alcune opportunità di socializzazione, siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato con un incremento di n.378 donazioni e con l’iscrizione di n.123 nuovi donatori.

L’incremento delle donazioni e di nuovi donatori che ci rende orgogliosi del risultato ottenuto non ci permette però, di essere completamente soddisfatti in quanto la richiesta di sangue aumenta sempre di più e siamo ancora lontani dall’AUTOSUFFICENZA, che rappresenta la nostra “Mission” primaria.

Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Città di Castello che ci ha sempre supportato nelle nostre azioni, mantenendo tutte le iniziative comuni in essere per la promozione della donazione ed anche sostenendoci economicamente.

Voglio anche ringraziare le strutture sanitarie dell’ospedale di Città di Castello ed in modo particolare la dirigente dott.ssa Elisabetta Agea e tutto il personale del S.I.T. per la disponibilità dimostrata nello svolgimento del proprio lavoro e nella fidelizzazione dei donatori.

Ringrazio inoltre, tutti i privati che in questo anno ci hanno sostenuto economicamente con le loro donazioni ed in particolare, tra gli altri, la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO e la SO.GE.PU. che con il loro gesto, hanno dato una spinta alle nostre azioni di promozione .

Un ringraziamento particolare va al CA.RA.T. che ci ha supportato, ci supporta e ci supporterà nel “Progetto Scuola” con la messa a disposizione delle navette per gli spostamenti degli studenti per e dall’ospedale.

In ultimo ma non per importanza, ringrazio tutti gli istituti scolastici superiori del nostro comprensorio che hanno aderito con entusiasmo al nostro “PROGETTO SCUOLA” per la creazione di un percorso formativo di tutti gli studenti verso l’acquisizione di corretti stili di vita, la sensibilizzazione verso un impegno sociale, che sfocia, per gli studenti maggiorenni, verso l’approccio alla donazione del sangue, volontaria, gratuita ed associata. Gli Istituti interessati sono: LICEO STATALE PLINIO IL GIOVANE = ISTITUTO PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI = POLO TECNICO FRANCHETTI-SALVIANI = ISTITUTO SAN FRANCESCO DI SALES; a tutti i Dirigenti Scolastici, Professori ed Alunni di questi istituti scolastici va il sentito GRAZIE di tutti coloro che usufruiranno del dono da loro promosso.

D’altra parte, la promozione della Donazione del sangue è delegata per Legge alle associazioni di volontariato del settore ed in massima parte all’AVIS per il raggiungimento DELL’AUTOSUFFICIENZA, LOCALE, REGIONALE E NAZIONALE.

Mi piace ricordare in ultimo, che “ogni goccia di sangue donato salva una vita”,

IL PREIDENTE

(Marcello Novelli)