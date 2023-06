Asfaltatura a Città di Castello: miglioramento stradale e sicurezza

Lavori di asfaltatura per un totale di 600mila euro sono in programma a Città di Castello. L’annuncio è stato fatto dall’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Carletti, evidenziando l’importanza di migliorare le strade comunali e garantire la sicurezza delle infrastrutture viarie.

Le strade interessate dagli interventi sono la Strada Grumale, Via Domenico Cimarosa, Via Giovanni Falcone, Via Francesco Ferrer, Via Giovanni Boccaccio, Via Francesco Petrarca, Rotatoria Viale Europa-Viale A. Diaz-Via N. Sauro, Via Rodolfo Morandi, Via Divisione Cremona, Via Giuseppe Cesare Abba, Via dell’Emigrante, Strada S. Donino e Via Alice Hallgarten.

“Gli interventi previsti – ha dichiarato Carletti – riguardano il ripristino della pavimentazione stradale, la messa in sicurezza delle zone ad alta intensità di traffico e l’adeguamento funzionale di tratti stradali a fondo inghiaiato. Saranno adottate soluzioni tecniche specifiche per il risanamento delle superfici stradali, che potranno includere il rifacimento del manto superficiale, il consolidamento del sottofondo stradale e la realizzazione di opere per la protezione delle carreggiate e il drenaggio delle acque meteoriche. La segnaletica orizzontale sarà anche oggetto di rifacimento”.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Lucos di Sansepolcro, tramite un subappalto specifico assegnato all’impresa Ricci srl di Castiglion del Lago. Il finanziamento di 600.000 euro sarà coperto da un mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Durante il periodo dei lavori, sarà in vigore un’ordinanza (n. 135) emessa dal dirigente del settore polizia municipale. Durante le ore comprese tra le 8:00 e le 18:00, saranno adottate modifiche provvisorie alla viabilità, tra cui divieto di sosta, senso unico alternato e deviazioni su percorsi alternativi, adeguatamente segnalati, per garantire la sicurezza dei cittadini e il regolare svolgimento dei lavori.