Art Bonus e finanziamenti: convegno per la cultura in Umbria

26 Agosto 2026 Arte e Cultura, Città di Castello, Ultime notizie 0
Art Bonus e finanziamenti: convegno per la cultura in Umbria

L’evento dell’Odcec si tiene a Città di Castello tra esperti

📌 FLASH NEWS – A Città di Castello si svolge il convegno dedicato ai finanziamenti per la cultura: istituzioni, imprese e professionisti analizzano l’Art Bonus, le agevolazioni fiscali e i contributi privati per la crescita dell’Umbria
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Città di Castello 26 08 2026 – Il sostegno economico al patrimonio artistico e alle attività culturali rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo socio-economico del territorio. In quest’ottica, giovedì 27 agosto alle 15.30 nella Sala del Consiglio comunale ospiterà un importante appuntamento istituzionale e tecnico incentrato sulle risorse finanziarie destinate al comparto. L’evento, promosso dall’Ordine dei dottori commercialista e degli esperti contabili della Provincia di Perugia, vede il patrocinio dell’amministrazione locale e la collaborazione diretta con la governance del Festival delle Nazioni. L’iniziativa nasce dalla necessità di fare chiarezza sul variegato panorama dei contributi pubblici e privati. Gli amministratori locali, gli operatori della cultura, le associazioni di categoria, le imprese e i liberi professionisti hanno così l’opportunità di confrontarsi su strumenti operativi fondamentali. Trattare in maniera organica il tema della finanza agevolata permette infatti di fornire risposte concrete a chi intende investire nella promozione artistica sul territorio regionale.

La sessione di approfondimento si avvale dell’apporto di figure di primo piano del settore professionale e culturale. Tra gli interventi previsti figurano Enrico Guarducci, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Perugia, e Doriana Sannipola, consigliere dello stesso organismo professionale. Accanto ai rappresentanti dell’Ordine umbro apporta il proprio contributo strategico Francesco Maria Perrotta, dottore commercialista e presidente di ItaliaFestival, associazione che riunisce i principali festival culturali italiani. L’articolazione della giornata prevede un’apertura formale dedicata ai saluti istituzionali da parte delle autorità presenti. Successivamente, i lavori entrano nel merito delle singole tematiche attraverso un’analisi metodica e dettagliata delle norme vigenti. I relatori illustrano le principali linee di intervento pubblico accessibili in Umbria, specificando in modo rigoroso sia i requisiti di ammissibilità sia gli adempimenti burocratici necessari per l’invio delle istanze.

Uno dei blocchi centrali dell’incontro è riservato alle strategie di integrazione tra capitale pubblico e apporti finanziari del settore privato. Nel corso degli interventi viene esaminata la funzione cruciale svolta dalle fondazioni bancarie e dagli sponsor privati, soggetti sempre più determinanti nel garantire la sostenibilità economica dei progetti culturali. Vengono analizzati nel dettaglio i meccanismi tecnici che regolano gli investimenti privati, mostrando come la collaborazione sinergica tra diverse realtà economiche possa generare valore aggiunto per le comunità locali.

I professionisti illustrano inoltre come sviluppare modelli di attrazione delle risorse basati sulla trasparenza e sul reciproco vantaggio. L’obiettivo primario risiede nella creazione di reti virtuose capaci di coinvolgere le aziende in percorsi di responsabilità sociale d’impresa, sfruttando appieno le agevolazioni fiscali predisposte dall’ordinamento giuridico a beneficio dei mecenati moderni.

Il fulcro dell’intero convegno è costituito dall’approfondimento sull’Art Bonus, la misura fiscale introdotta per incentivare le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Durante la sessione tecnica vengono definite con chiarezza le caratteristiche distintive dello strumento, specificando chi siano i soggetti erogatori ed i beneficiari ammessi al credito d’imposta. Si esaminano sia i vantaggi riconosciuti ai donatori individuali e societari, sia le ricadute positive per gli enti e le organizzazioni culturali che ricevono i contributi.

Al termine dei lavori, una sessione di sintesi raccoglie i principali spunti emersi e delinea le prospettive future per l’applicazione coordinata di tali strumenti, come riporta il comunicato di Rossana Furfaro – Avi News. L’approccio pratico dell’incontro mira a dotare gli attori del settore di competenze immediatamente spendibili, volte a rafforzare la capacità progettuale e la sostenibilità finanziaria delle iniziative artistiche e culturali in Umbria.

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