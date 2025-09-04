Arrestato per spaccio di droga, sequestrati 700 grammi di hashish

Un 33enne residente a Città di Castello, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia tifernate, impegnati in un servizio mirato contro lo spaccio nel centro storico.

Durante i controlli, i militari hanno notato l’uomo che, alla vista della pattuglia, ha mostrato un atteggiamento sospetto cercando di occultare qualcosa all’interno di una lattina. Fermato per accertamenti, è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente una piccola quantità di hashish.

La successiva perquisizione ha permesso di scoprire un quantitativo molto più consistente della stessa sostanza: circa 700 grammi suddivisi in sette panetti, oltre a vari frammenti già pronti per la cessione. Nel corso dell’intervento è stato inoltre rinvenuto un bilancino di precisione, ritenuto strumento utilizzato per la preparazione delle dosi.

Alla luce degli elementi raccolti, il 33enne è stato dichiarato in stato di arresto e condotto in caserma, dove è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Informata la Procura della Repubblica di Perugia, il pubblico ministero di turno ha disposto l’adozione delle misure necessarie.

Il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio nel territorio tifernate, da tempo oggetto di mirati servizi di prevenzione e repressione.