Arrestato a Umbertide un 52enne per detenzione di stupefacenti

A Umbertide, in provincia di Perugia, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni, ritenuto responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione dei Carabinieri è stata innescata da una denuncia presentata da una donna locale che era andata in caserma per segnalare un incidente stradale.

La donna, mentre faceva jogging, era stata colpita all’anca dallo specchietto retrovisore di un’auto che procedeva a velocità sostenuta nel senso di marcia opposto. L’impatto l’aveva fatta cadere a terra, causandole lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Il responsabile, invece di fermarsi a prestare soccorso, aveva continuato la sua corsa.

I Carabinieri, grazie agli elementi raccolti durante la denuncia e alle immagini di videosorveglianza di una telecamera privata di una casa vicina al luogo dell’incidente, sono riusciti a individuare il veicolo e il presunto autore dell’incidente stradale.

Dopo aver rintracciato l’uomo presso la sua abitazione, i Carabinieri hanno sequestrato il veicolo, trovando al suo interno 38 grammi di hashish già pronti per la vendita e materiale per il confezionamento. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di omissione di soccorso e lesioni personali.

Dopo l’udienza di convalida, l’arresto è stato convalidato e l’uomo di 52 anni è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Questo episodio sottolinea l’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine nella lotta contro la droga e la tutela della sicurezza dei cittadini.