Arrestato 60enne di San Giustino che ha minacciato la figlia con un’ascia

Tormenta la ex e minaccia la figlia con un’ascia, arrestato 60enne di San Giustino

di Bruna Almeida Paroni

Prende un’ascia e minaccia di spaccare la testa alla propria figlia, arrestato in flagranza padre aggressivo. L’uomo sangiustinese avrebbe chiesto notizie sulle frequentazioni della madre della ragazza, dalla quale sarebbe separato da tempo.

Il delitto è stato segnalato alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Città di Castello che è subito intervenuta, inviando immediatamente una pattuglia della locale Stazione. I militari, una volta arrivati nel posto, hanno accertato che non ci fossero feriti e hanno proseguito con la ricerca dell’assalitore. Il 60enne, ritrovato poco distante dalla scena del crimine, è stato arrestato e portato in caserma. L’arrestato non avrebbe opposto resistenza e avrebbe subito ammesso le proprie responsabilità, consegnando ai carabinieri l’ascia che nel frattempo aveva nascosto a casa sua.

Secondo quanto riferito dagli agenti della 112 l’ex moglie del 60enne avrebbe già presentato alcune denunce per continui pedinamenti, minacce ed insulti da parte dell’aggressore. I Carabinieri della Stazione di San Giustino affermano inoltre che anche la figlia avrebbe denunciato il padre per le stesse motivazioni.

Il detenuto è stato processato per direttissima. Il giudice ha ordinato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di San Giustino, rinviando l’udienza al prossimo 14 luglio.