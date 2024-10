Arrestati quattro spacciatori a Città di Castello con droga pronta per essere venduta

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato in flagranza di reato quattro persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, avvenuta durante il fine settimana scorso, si è svolta nella notte tra sabato e domenica, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione dello spaccio di droga nelle vicinanze di locali notturni e luoghi di aggregazione giovanile.

I militari hanno fermato i quattro soggetti nei pressi di una discoteca della zona, dove si stava tenendo un evento musicale della durata di “12 ore no stop”. Durante i controlli, i Carabinieri hanno scoperto che i sospettati erano in possesso di una quantità rilevante di droga, già suddivisa in dosi pronte per essere vendute.

I primi tre arrestati, giovani poco più che ventenni, di origine romena e moldava, provenienti dalle province di Roma e Terni, sono stati fermati intorno alla mezzanotte. Al momento del controllo, nascosti tra gli indumenti, avevano con sé circa 65 grammi di ketamina, suddivisi in 214 dosi, 9 grammi di cocaina in 30 dosi e 12 grammi di MDMA in 51 dosi.

Il quarto arrestato, un ventunenne originario della provincia di Salerno, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato fermato davanti alla discoteca all’alba. Durante il controllo, i militari hanno trovato in suo possesso 32 dosi di cocaina, 27 di crack, 1 di hashish, per un totale di oltre 25 grammi di sostanze stupefacenti, insieme a 18 pasticche di ecstasy. Inoltre, l’uomo aveva con sé 520 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento dell’attività illecita.

A seguito del sequestro della droga e del denaro, i quattro individui sono stati condotti presso la casa circondariale di Perugia, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia.