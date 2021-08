Appuntamento con L’Unità fra gli ospiti vicesegretario Dem Provenzano

“Appuntamento con L’Unità”, fra gli ospiti anche il vicesegretario Pd nazionale Provenzano

Il Partito Democratico di Umbertide ha organizzato una tre giorni intensa all’insegna del confronto e dello stare insieme nella cornice del parco e piscina del ristorante Adamo di Corlo per il 27/28/30 agosto 2021.

Si inizia il 27 alle 18.30 con un dibattito sul tema della sanità con la responsabile Pd Salute On. Sandra Zampa, per poi proseguire sempre nella stessa serata con una cena conviviale a bordo piscina. Il 28 alle 18.30 parleremo di “Alto Tevere e centro sinistra”, con tutti i Sindaci e Consiglieri regionali e provinciali del territorio. Alle 20 apericena e poi Bingo.

Lunedì 30 alle 21 ci sarà l’appuntamento principale di queste serate con un’intervista pubblica al vicesegretario nazionale del Pd Giuseppe Provenzano. All’incontro parteciperà anche il segretario regionale del Partito Democratico dell’Umbria Tommaso Bori. “Causa covid purtroppo anche quest’anno abbiamo dovuto rinunciare alla location del Parco Ranieri (come in molti sapranno le disposizioni regionali non consentono feste oltre sei giorni continuativi e i costi di gestione per il parco sarebbero eccessivi se non si possono fare almeno due fine settimana), ma il Pd non rinuncia al confronto e alla discussione. Vi aspettiamo il 27/28/30 agosto e ci diamo appuntamento al prossimo anno per la tradizionale festa di 10 giorni al parco Ranieri.”