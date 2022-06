Aperte le iscrizioni ai Centri Estivi Sportivi Polisport

Sono aperte da ieri le iscrizioni ai centri sportivi estivi Polisport per i bambini dai 6 ai 13 anni di età. Le attività in programma (nuoto, calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis, atletica, canoa e scherma) saranno proposte con il marchio Educamp del Coni e in collaborazione con Sogepu dal 20 giugno al 12 agosto presso gli impianti della cittadella sportiva di Belvedere. Fino a venerdì 17 giugno sarà possibile prenotare i posti disponibili rivolgendosi al front-office delle piscine comunali (telefono 075.8550785) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30-12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Per le famiglie residenti nelle frazioni del territorio comunale è previsto uno sconto di 10 euro a settimana per ogni bambino iscritto. In collaborazione con Sogepu, Polisport consegnerà ai partecipanti ai centri sportivi estivi un kit di benvenuto composto da t-shirt, cappellino e asciugamano. Le famiglie interessate sono invitate a procedere quanto prima alle iscrizioni, soprattutto per le settimane fino al 15 luglio che hanno registrato subito numerose adesioni.