Aperta la procedura per la fornitura gratuita dei libri di testo

Il Comune di Città di Castello ha avviato la procedura online per richiedere la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2024-2025. Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado possono presentare domanda fino al 3 ottobre 2022.

Le richieste devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica, accedendo alla sezione modulistica del sito istituzionale dell’ente (https://modulistica.comune.cittadicastello.pg.it). Secondo l’avviso pubblicato dal Comune, possono beneficiare dell’opportunità tutti gli studenti iscritti a una scuola secondaria di primo e secondo grado, statale o paritaria, residenti a Città di Castello e appartenenti a un nucleo familiare con ISEE in corso di validità non superiore a 15.493,71 euro.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Scuola del Comune ai seguenti numeri telefonici: 075.8529208, 262, 389, 381, 207, 390.

La procedura mira a garantire l’accesso all’istruzione a tutti gli studenti, indipendentemente dalla situazione economica della famiglia. Il Comune di Città di Castello ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per sostenere le famiglie e promuovere l’istruzione.

Gli interessati sono invitati a presentare la domanda il prima possibile per evitare ritardi nella fornitura dei libri di testo. L’accesso alla modulistica online è semplice e intuitivo, permettendo a tutti di completare la procedura senza difficoltà.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso l’uguaglianza nell’accesso all’istruzione, offrendo un supporto concreto alle famiglie in difficoltà economica. Il Comune di Città di Castello continua a lavorare per garantire che ogni studente abbia le risorse necessarie per affrontare l’anno scolastico con successo.

In conclusione, il Comune invita tutti gli aventi diritto a sfruttare questa opportunità e a presentare la domanda entro la scadenza del 3 ottobre 2022. Per qualsiasi chiarimento, l’Ufficio Scuola è a disposizione per fornire assistenza e informazioni dettagliate.