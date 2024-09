Apecchiese tranquilla: evento benefico e sicurezza stradale

Apecchiese tranquilla – Domenica 29 settembre, si svolgerà l’evento “Apecchiese tranquilla – SP257 Revisited”, una passeggiata motociclistica organizzata dall’Associazione FERRO E Motus, giunta alla sua decima edizione. L’iniziativa si propone di sensibilizzare sull’importanza della sicurezza stradale, attraversando i tornanti della SR257, che collegano Umbria e Marche. I partecipanti si uniranno in un serpentone di motociclette, celebrando la passione per le due ruote, ma anche richiamando l’attenzione delle amministrazioni sulle necessità di intervento per migliorare la sicurezza della strada.

Nel 2023, sono state raccolte 500 firme per una petizione che chiedeva la realizzazione di barriere di protezione e adeguata segnaletica lungo il percorso. In quell’occasione, oltre 150 partecipanti avevano aderito all’evento, evidenziando un forte senso di comunità e di impegno condiviso. Gli organizzatori si aspettano una partecipazione simile anche quest’anno, puntando a valorizzare questa importante arteria viaria, che è fondamentale non solo per i motociclisti, ma anche per tutti coloro che la percorrono per motivi di lavoro, studio o svago.

L’evento ha anche un obiettivo benefico: la raccolta fondi per il progetto “Hold Fast”, promosso in collaborazione con l’Associazione Alto Tevere Contro il Cancro, per supportare le persone colpite da cancro alla prostata. Questo aspetto sottolinea la dimensione solidaristica dell’iniziativa, che si affianca ad altre manifestazioni promosse dall’Associazione, come “The Distinguished Gentleman’s Ride”, che nel 2024 ha generato fondi per l’acquisto di attrezzature diagnostiche per l’ospedale di Città di Castello.

La passeggiata prenderà il via alle ore 10.00 dal Bar Colorado, situato nell’area di servizio vicino all’ospedale, per poi concludersi a Fossombrone con un pranzo conviviale. Gli assessori allo Sport e alla Viabilità, Riccardo Carletti e Rodolfo Braccalenti, hanno espresso il loro entusiasmo per l’iniziativa, riconoscendo l’importanza della mobilitazione per la sicurezza stradale e il benessere delle persone malate. Hanno confermato il loro supporto all’evento, sottolineando il valore della partecipazione dei motociclisti e l’impegno collettivo per una causa così rilevante.

Il presidente dell’Associazione, Matteo Barbagli, ha rimarcato l’importanza della partecipazione e della sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Ha evidenziato che la grande affluenza di motociclisti e cittadini dimostra un forte impegno verso la sicurezza e la necessità di attenzione istituzionale per l’itinerario. Ha chiesto che le autorità competenti si facciano carico delle necessità infrastrutturali della SR257, sottolineando che investimenti adeguati sono essenziali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

La SR257 Apecchiese, lungo 53 chilometri, collega Città di Castello ad Acqualagna, passando per Apecchio e Piobbico. La sezione umbra, di circa 20 chilometri, è sotto la responsabilità della Regione Umbria ma gestita dalla Provincia di Perugia. Con le sue 141 curve, la strada è particolarmente apprezzata dai motociclisti, e lungo il percorso si svolgono controlli regolari da parte delle forze dell’ordine. La manifestazione di domenica rappresenta quindi non solo un evento di svago, ma un’importante occasione per promuovere la sicurezza stradale e la solidarietà nella comunità.