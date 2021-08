Anteprima nazionale I tre tenori e un intruso Compagnia Italiana Operette

Anteprima nazionale a Città di Castello: la Compagnia Italiana di Operette porta in scena “I tre tenori e un intruso”

La Compagnia Italiana di Operette, la più antica nel panorama nazionale, dal 2018 passata nelle mani della produzione Nania Spettacolo di Maria Teresa Nania, artista ed impresaria di origini tifernati, regala a Città di Castello questa anteprima assoluta, portando in scena, sotto la sua direzione artistica, nomi di grande rilievo del panorama artistico italiano ed internazionale.

Il 31 agosto alle ore 18, il Teatro degli Accademici Illuminati aprirà le porte al pubblico degli appassionati del genere e non solo. L’unicità di questo spettacolo si unisce infatti anche ad una grande opportunità concessa dall’amministrazione comunale e Sogepu che hanno consentito l’utilizzo gratuito del teatro alle associazioni e di conseguenza ai suoi fruitori, a fronte del difficile momento vissuto dal settore artistico culturale in seguito alle restrizioni pandemiche.

Con il Soggetto di Maria Teresa Nania, la regia affidata a Marco Simeoli, attore, regista ed autore che ha legato il suo nome e la sua formazione ad importanti figure artistiche, prima fra tutte il grandissimo Gigi Proietti, “I tre tenori e un intruso” sono garanzia di esilarante gradimento di pubblico. I tenori Carlo Napoletani, Andrea Pecci, Emil Alekperov , il capocomico Claudio Pinto Kovacevic con Paolo Tagliapietra al piano e l’attesa presenza di Patrizia Pellegrino, conduttrice televisiva, showgirl ma da anni ormai affermata attrice teatrale, costituiscono il cast d’eccezione di questa nuova impresa artistica. La compagnia utilizzerà il teatro tifernate anche per girare il video promo della nuova produzione, occasione importante per promuovere l’immagine e la cultura di Città di Castello in un momento delicato per la ripartenza turistica.

Castello Danza, da mesi in contatto con la Compagnia nel fornire supporto organizzativo e logistico all’evento in questione, saluta con tanto entusiasmo l’incontro con il mondo dell’Operetta anche a fronte di un grande progetto formativo in cantiere che consentirà ai ragazzi appartenenti alle scuole di danza del territorio, di sperimentare l’ingresso temporaneo in una grande compagnia teatrale. La proposta, ancora in fase di costruzione insieme all’impresaria Maria Teresa Nania, fortemente vicina al mondo della formazione coreutica, vedrà i suoi sviluppi nel prossimo autunno con audizioni e stage formativi che consentiranno di preparare allievi selezionati per il corpo di ballo di un’ importante data in programma proprio a Città di Castello.