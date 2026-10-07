Anna Valle inaugura la stagione degli Illuminati, a Castello

📌 FLASH NEWS – Il Teatro degli Illuminati apre la stagione 2026/2027 con Scandalo di Ivan Cotroneo. Anna Valle e Gianmarco Saurino in scena sabato 10 ottobre alle 20.45 e domenica 11 alle 17. Campagna abbonamenti chiusa a quota 330.

Si alza il sipario sulla nuova Stagione di prosa e danza 2026/2027 del Teatro degli Illuminati di Città di Castello. Il debutto è affidato a Scandalo, commedia firmata da Ivan Cotroneo con Anna Valle e Gianmarco Saurino. Lo spettacolo sarà rappresentato sabato 10 ottobre alle 20.45 e domenica 11 ottobre alle 17.

Il cartellone propone complessivamente nove appuntamenti, uno dei quali fuori abbonamento con l’attrice tifernate Alessandra Chieli, oltre a quattro repliche. La formula prevede quindi più occasioni per assistere ad alcuni degli spettacoli principali della stagione.

Tra gli appuntamenti che avranno una doppia rappresentazione figura il lavoro dedicato a San Francesco con Mattias Martelli, in programma il 21 e 22 novembre. Il 13 e 14 marzo 2027 sarà invece la volta di Cuore di Andrea Baracco. Il regista, per il secondo anno consecutivo, ha scelto il Teatro degli Illuminati per la preparazione del nuovo spettacolo, che sarà presentato a Città di Castello in anteprima nazionale.

Doppia data anche per Riccardo III, classico affidato alla regia di Antonio Latella e interpretato da Vinicio Marchioni, previsto il 6 e 7 aprile 2027. Nel programma figurano inoltre Marco Bocci, protagonista il 22 gennaio di una pièce dedicata a Bukowski, e Massimiliano Gallo, nuovamente in scena nei panni dell’avvocato Malinconico.

Alla vigilia del debutto, l’assessore alla Cultura Michela Botteghi ha tracciato il bilancio della campagna abbonamenti, conclusa con 330 sottoscrizioni. Circa 190 spettatori hanno scelto la formula comprendente otto spettacoli, mentre altri 140 hanno aderito all’abbonamento ridotto riferito alle quattro repliche.

Secondo l’assessore, quest’anno è stato possibile assicurare anche un parziale ricambio tra gli abbonati alla formula completa, con undici nuove sottoscrizioni. Confermato inoltre, grazie al sostegno di Olio Ranieri, l’ingresso gratuito per le scuole superiori e, più in generale, per gli under 30. L’obiettivo indicato dall’amministrazione è avvicinare le nuove generazioni al teatro e formare il pubblico del futuro.

Da martedì 6 ottobre sono disponibili anche i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione, acquistabili attraverso il sito del Teatro Stabile dell’Umbria oppure direttamente al botteghino del Teatro degli Illuminati negli orari di apertura.

Scandalo apre la stagione con Anna Valle

La commedia di Ivan Cotroneo affronta il tema del pregiudizio nei rapporti tra uomini e donne, soffermandosi sui comportamenti che la società tende ancora a valutare in modo differente a seconda del genere. Al centro ci sono anche il desiderio, l’amore, i tabù e i limiti imposti dalle convenzioni sociali.

La protagonista Laura ha cinquant’anni ed è una scrittrice rimasta vedova. Per molto tempo è stata conosciuta soprattutto come la giovane moglie di uno scrittore molto più anziano. Dopo la morte del marito Goffredo vive nella villa sull’Appia Antica e sembra aver perso l’interesse per la scrittura e per una nuova fase della propria esistenza.

Il suo equilibrio cambia con l’arrivo di Andrea, giovane incaricato dal marito prima della morte di riordinare la grande biblioteca di casa. Tra Laura e Andrea ci sono 24 anni di differenza, la stessa distanza d’età che separava la donna dal marito.

L’incontro mette così Laura davanti a una relazione destinata a provocare giudizi e reazioni, facendo emergere il nucleo centrale della commedia: il confine tra libertà personale, desiderio, morale e percezione sociale.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20, al numero 075 57542222. L’Ufficio Cultura del Comune di Città di Castello risponde al numero 075 8529613 dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 12. Il botteghino del Teatro degli Illuminati, in via dei Fucci 14, è aperto nel giorno dello spettacolo dalle ore 18.