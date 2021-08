Amministrative 2021 invito Ufficio elettorale al controllo tessere elettorali

Amministrative 2021, l’invito dell’Ufficio elettorale al controllo delle tessere elettorali

Città di Castello verso le amministrative 2021: le elezioni per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale di Città di Castello si terranno nelle giornate di domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle ore 7 alle 15, con un eventuale ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

Daniela Salacchi, responsabile dei Servizi demografici del comune tifernate, parla delle scadenze elettorali, in particolare “il voto dei cittadini comunitari che è possibile, inoltrando domanda all’ufficio elettorale, in presenza, tramite pec o tramite protocollo, ma il termine ultimo e perentorio è domani 24 agosto”.

La responsabile anticipa che “anche in queste elezioni saranno previsti trasporti per anziani e disabili di cui tra qualche giorno renderemo noti tutti i riferimenti”. Un invito viene rivolto a tutti i tifernati affinché verifichino di essere in possesso della tessera elettorale e se ci siano ancora spazi disponibili per l’apposizione del timbro. “Lo chiediamo sempre ma quest’anno soprattutto per evitare assembramenti negli spazi dell’Ufficio elettorale”.

L’ufficio elettorale rimarrà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il lunedì e venerdì anche dalle 15.00 alle 17.30. Nelle giornate di voto l’Ufficio sarà aperto sia domenica che lunedì negli orari delle votazioni per il rilascio della tessera.