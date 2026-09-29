Altrocioccolato torna con pace, cultura ed economia solidale

Dal 23 al 25 ottobre tre giorni nel cuore di Città di Castello

📌 FLASH NEWS – Altrocioccolato torna a Città di Castello dal 23 al 25 ottobre. La 21ª edizione porterà oltre 75 stand, cioccolato equo, economia solidale, musica, circo, teatro, arte e iniziative dedicate anche ai bambini.

Altrocioccolato, una manifestazione impegnata

di Sauro Presenzini

Non è una trovata pubblicitaria, né uno slogan, è il modo di intendere la vita, lo sviluppo, il proprio essere e l’impegno sociale, in un mondo che oggi sembra impazzito, senza più una bussola morale, uno scopo.

Di fronte a a chi continua a gridare “armiamoci!”, La manifestazione tifernate di Altrocioccolato risponde invece “AMIAMOCI!”. Non solo cioccolato, sembrano dire gli organizzatori, il tutto quindi ruota tutto intorno ad un cioccolato sostenibile, che rifiuta lo sfruttamento delle risorse, un commercio che riconosce il giusto compenso verso produttori locali, troppo spesso sfruttati, a volte schiavizzati e depredati delle loro risorse economiche.

Un’economia solidale che vede nella manifestazione (e prende a pretesto il cioccolato) per diffondere una cultura della solidarietà, della non violenza, promuove e sostiene progetti di Economia solidale, partendo dalla passione per il mondo del Cacao abbracciando le più ampie tematiche della sostenibilità e della salvaguardia del cibo e della Terra.

Il cioccolato come simbolo di un’economia diversa

Ovviamente una manifestazione aperta a tutti, ai grandi e soprattutto una grande attenzione anche alle bambine e ai bambini, che avranno un posto d’onore, Piazza Fanti, sarà infatti dedicata a loro, sono previsti laboratori, mostre, letture, proposte di circo sociale e attività, costruite anche grazie alle collaborazioni con le realtà del territorio.

I più piccoli saranno coinvolti ed educati verso architetture di pace e opere d’arte collettive, in un programma pensato per camminare insieme verso un mondo più giusto e più equo, gioia, gioco e arte, saranno gli strumento critici, come anche le proposte culturali, con laboratori collettivi rivolti agli adulti e alle famiglie.

Oltre 75 stand nel centro storico

Non solo, oltre al circo, anche il teatro caratterizzerà questa edizione con una produzione firmata “Casa Fools” in programma venerdì e sabato sera dedicata alla memoria e al ruolo e alle scelte delle donne della Resistenza: operaie, contadine, madri e staffette, per ricordare che la libertà non è una dote … ma una scelta quotidiana!

Il 23 al 25 ottobre 2026 quindi, torna a Città di Castello Altrocioccolato, che vede celebrare quest’anno la 21° edizione, che porta in tre piazze e nelle vie del centro tifernate, cioccolato equo, economia solidale, musica, circo, arte e cultura.

Piazza Fanti dedicata ai bambini

Particolare attenzione sarà riservata alle bambine e ai bambini.

Piazza Fanti sarà dedicata ai più piccoli con laboratori, mostre, letture, attività e proposte di circo sociale realizzate anche grazie alla collaborazione con realtà del territorio.

I bambini saranno coinvolti in percorsi legati alla pace e alla realizzazione di opere d’arte collettive.

Il programma punta a utilizzare gioia, gioco e creatività anche come strumenti per sviluppare una maggiore consapevolezza sui temi della convivenza, della solidarietà e della giustizia sociale.

Non mancheranno inoltre laboratori collettivi rivolti agli adulti e alle famiglie.

Teatro e memoria delle donne della Resistenza

Dopo il grande successo dell’edizione 2025, la manifestazione si vuole superare, preparando una nuova tre giorni, con oltre 75 stand in tre Piazze – P. Matteotti, P. Gabriotti e P. Fanti – e le vie del centro storico coinvolte. Il titolo scelto per questa 21esima edizione è A(r)miamoci! Un altro mondo è necessario.

Anche folclore italiano, che nella selezione degli artisti dell’edizione 2026, vuole intrecciarsi con le tradizioni africane e sudamericane, insieme a sperimentazioni moderne. Al loro fianco, il circo proporrà corpi in movimento, equilibri impossibili, fuoco, clave, monocicli e performance capaci di trasformare le piazze in luoghi di meraviglia, musica e circo saranno quindi protagonisti della manifestazione, portando ritmo, colore e magia nelle piazze.

Una interessante e attuale mostra, è quella che verrà allestita nell’atrio del Comune di Città di Castello: Un diario per Gaza, mostra itinerante di illustrazioni e parole, in collaborazione con Valtiberina for Palestine.