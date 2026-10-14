Altrocioccolato torna con cacao equo, concerti e solidarietà

Oltre 75 espositori tra tre piazze dal 23 al 25 ottobre 2026

📌 FLASH NEWS – Altrocioccolato torna a Città di Castello dal 23 al 25 ottobre 2026. La 21ª edizione riunisce oltre 75 espositori e 50 musicisti e artisti di strada. In programma cacao equo, circo, teatro, laboratori e mostra dedicata a Gaza

Altrocioccolato torna a Città di Castello dal 23 al 25 ottobre 2026 con una tre giorni dedicata al cacao equo, alle filiere responsabili e alla cultura della solidarietà. La ventunesima edizione, organizzata dall’Associazione Umbria Equosolidale, coinvolgerà piazza Matteotti, piazza Gabriotti, piazza Fanti e le vie del centro storico.

Sono annunciati oltre 75 espositori del commercio equo e dell’economia solidale, insieme ad artigiani e piccoli produttori. Cinquanta musicisti e artisti di strada si alterneranno sui palchi e nelle postazioni della manifestazione, che nel 2025 ha registrato 35.000 presenze.

Cacao certificato e scelte di consumo

Il cioccolato realizzato con cacao proveniente da filiere certificate di commercio equo sarà al centro dell’offerta degli stand. Le Botteghe dell’Umbria presenteranno inoltre progetti di economia solidale, affiancando alle produzioni artigianali un percorso di conoscenza delle relazioni tra produttori, organizzazioni e consumatori.

La manifestazione porterà nello spazio pubblico anche i temi della giustizia sociale, dell’antifascismo, della dignità del lavoro e della tutela del pianeta. L’obiettivo è valorizzare un modello economico fondato sulla cooperazione, nel quale il benessere delle comunità si lega al rispetto delle persone e della terra.

La presentazione e il sostegno delle istituzioni

L’edizione 2026 è stata presentata a Perugia. Fabio Barcaioli, assessore alla Partecipazione, alla Pace e alla Cooperazione internazionale della Regione Umbria, ha evidenziato il ruolo degli strumenti regionali nel rilancio dei progetti di cooperazione. Ha inoltre richiamato le ricadute che le filiere solidali possono generare sia nei territori di origine sia in Umbria.

Letizia Guerri, assessore al Turismo, al Commercio e alle Pari opportunità del Comune di Città di Castello, ha collocato Altrocioccolato all’inizio del calendario autunnale cittadino, che proseguirà fino al Natale. Nel suo intervento ha sottolineato il contributo della manifestazione alla vitalità del centro storico e l’importanza del coinvolgimento di commercianti, scuole e realtà locali.

Massimo Luciani, presidente dell’Associazione Umbria Equosolidale, ha ricordato il sostegno del Comune e della legge regionale dedicata al commercio equo. Ha ribadito la continuità delle finalità originarie dell’iniziativa: promuovere un’economia più giusta e rendere i cittadini consapevoli dell’impatto delle proprie scelte.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Fabrizio Cuniberti, rappresentante di Equo Garantito e del coordinamento di Altrocioccolato, e Claudio Cauzillo, responsabile dell’area Musica e Spettacolo e componente del coordinamento.

Il tema della nonviolenza attraversa la festa

Il titolo scelto per questa edizione è “A(r)miamoci! Un altro mondo è necessario”. Il gioco di parole propone una risposta nonviolenta all’odio e alla diffidenza, affidando all’arte, alla creatività e alla condivisione un ruolo nella costruzione delle relazioni.

Il programma sviluppa il concetto di gioia radicale, intesa dagli organizzatori come una forma di reazione individuale e collettiva alle difficoltà del presente. Installazioni, arti visive e attività partecipate inviteranno il pubblico a vivere le piazze come luoghi di incontro e di comunità.

Musica, circo e teatro sulla Resistenza

La proposta musicale unirà tradizioni africane e sudamericane, elementi del folclore italiano e sperimentazioni nelle quali strumenti acustici e suoni elettronici si incontrano.

Gli spettacoli circensi porteranno nel centro storico esibizioni con fuoco, clave e monocicli, oltre a numeri di equilibrio e movimento. Il teatro sarà rappresentato dalla produzione di Casa Fools “Nella notte ci guidano le stelle”, prevista venerdì e sabato sera.

Lo spettacolo è dedicato alle donne della Resistenza e alle loro scelte: operaie, contadine, madri e staffette. La memoria delle loro esperienze offrirà una riflessione sul significato della libertà e della responsabilità quotidiana.

Laboratori per bambini e visita in tipografia

Le attività didattiche prevedono il coinvolgimento di quasi mille ragazzi. Piazza Fanti ospiterà parte delle proposte destinate ai più piccoli, con laboratori, letture, mostre e circo sociale, realizzati anche attraverso le collaborazioni con le realtà del territorio.

Bambine e bambini potranno partecipare alla costruzione di architetture di pace e opere collettive. Altri laboratori saranno rivolti agli adulti e alle famiglie, utilizzando il gioco e l’espressione artistica come occasioni di confronto.

Tra le novità figura la collaborazione con la Tipografia Grifani Donati, che aprirà nel pomeriggio di domenica. Sono previste una visita guidata e un’attività di stampa su torchio.

La mostra su Gaza e l’incontro del 25 ottobre

Nell’atrio del Comune di Città di Castello sarà allestita “Be My Voice – Un diario per Gaza”, mostra itinerante di illustrazioni e parole. Il progetto nasce dalla corrispondenza quotidiana via chat avviata nel 2024 tra il giornalista palestinese Alhassan Selmi e l’illustratrice italiana Marcella Brancaforte, in collaborazione con Valtiberina for Palestine.

Domenica 25 ottobre, alle 17, la Sala dei Gruppi del Comune ospiterà un incontro pubblico sulla Palestina nel quale sarà possibile conoscere e ascoltare gli autori. È previsto anche il collegamento con il giornalista Raffaele Oriani.

L’organizzazione coinvolge le realtà umbre del commercio equo La Boteguita di Città di Castello, Piano Terra di Orvieto, Monimbò di Perugia e Terni e Ponte Solidale di Ponte San Giovanni, con il supporto del Comune di Città di Castello. Collaborano alla manifestazione Equo Garantito, Altreconomia e Terra Nuova, insieme ai volontari, agli istituti scolastici e alle associazioni del territorio.