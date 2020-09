Altri due nuovi casi di positività al Covid-19 ad Umbertide

“Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ci ha informati di due nuovi casi di positività al virus Covid-19 nel Comune di Umbertide. Il primo soggetto è tornato da una nazione extra-comunitaria e fa parte del nucleo familiare dei due casi comunicati nella giornata di ieri.

Il secondo soggetto è residente nel Comune di Umbertide e sta effettuando l’isolamento domiciliare in un territorio comunale limitrofo. Attualmente quindi sono dieci i casi di positività ad Umbertide e tre di loro sono residenti in altri Comuni, mentre un soggetto positivo residente nel nostro territorio comunale è domiciliato altrove. Come è stato precedente comunicato, tutti si trovano in isolamento domiciliare”. A darne notizia è il sindaco Luca Carizia.