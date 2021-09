Altri due ‘big’ a Città di Castello Il Ministro Stefani e Sottosegretario Molteni

Altri due ‘big’ a Città di Castello: Il Ministro Stefani e il Sottosegretario Molteni in città il 15 e il 16 settembre

Mercoledì 15 settembre sarà a Città di Castello il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani.

Giovedì 16 arriverà il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, per la presentazione del programma elettorale della coalizione a sostegno di Roberto Marinelli Sindaco.

“Si tratta di due appuntamenti importanti per Città di Castello, che ci permetteranno di approfondire due dei temi che sono al centro del nostro programma, ovvero il sociale e la sicurezza – dichiara il Vice Segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, responsabile della campagna elettorale tifernate – mercoledì 15 settembre, insieme al Ministro Stefani, visiteremo alcune tra le realtà tifernati più importanti che operano nel sociale, mentre giovedì 16, con il Sottosegretario Molteni, saremo prima in Commissariato, e poi, dalle 18.30, in Piazza delle Tabacchine per la presentazione del programma elettorale della coalizione a sostegno di Roberto Marinelli Sindaco. Sarà un’occasione – conclude Marchetti – per raccontare ai nostri concittadini la Città di Castello che vogliamo costruire insieme a loro”.

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE – MINISTRO ERIKA STEFANI – CITTA’ DI CASTELLO

ore 15.30 —> visita presso strutture gestite dalla cooperativa la Rondine:

– Laboratorio Negozio “100%” – Via XI Settembre SNC – (angolo Via del Patrignone)

– Servizio sperimentale KREOO – Via Mario Angeloni n. 7

ore 16:30 —> Visita all’A. S. P. Muzi Betti – Via delle Terme 4

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE – SOTTOSEGRETARIO NICOLA MOLTENI – CITTA’ DI CASTELLO

ore 17 —> Visita al Commissariato di Città di Castello

dalle 18.30 —> Presentazione programma elettorale della coalizione a sostegno di Roberto Marinelli Sindaco – Piazza delle Tabacchine (in caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del Teatro degli Illuminati (Via Fucci, 12 – Città di Castello) nel rispetto delle normative anti-Covid