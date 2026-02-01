Altotevere volley spreca il vantaggio e cede al tie-break

1 Febbraio 2026 Sport, Ultime notizie 0
Altotevere volley spreca il vantaggio e cede al tie-break

Rimonta di Acqui Terme e terzo posto salvato in classifica

Altotevere volley – La ErmGroup Altotevere lascia ad Acqui Terme un punto che pesa più del previsto, dopo una gara ribaltata dai padroni di casa e chiusa al tie-break. Una partita iniziata con autorità dai ragazzi di Bartolini, capaci di imporre ritmo e precisione nei primi due set, ma poi sfuggita di mano quando la Negrini Cte ha alzato drasticamente il livello in difesa, a muro e dai nove metri. Il terzo posto in classifica resta comunque al sicuro, complice il passo falso della diretta concorrente Mantova.

Acqui Terme cambia volto e ribalta la sfida

L’avvio della ErmGroup è da manuale: servizio incisivo, correlazione muro-difesa impeccabile e un vantaggio immediato che indirizza il primo set. Alpini, protagonista assoluto, trascina i suoi con continuità sia in attacco sia in battuta, mentre Marzolla trova ritmo e precisione nei contrattacchi. Il 25-18 finale fotografa una frazione dominata.

Nel secondo parziale l’Altotevere mantiene lucidità, pur concedendo qualche errore di troppo al servizio. La Negrini prova a rientrare con una difesa più aggressiva, ma i biancazzurri rispondono colpo su colpo. Il break decisivo arriva con l’ingresso di Cappelletti, subito a segno con un ace che spezza l’equilibrio. Il 25-22 del 2-0 sembra indirizzare la serata.

La reazione dei piemontesi cambia l’inerzia

Dal terzo set la partita prende una piega inattesa. Botto e Petras iniziano a incidere con continuità, mentre Argenta diventa il terminale più efficace della serata, chiudendo con 25 punti. La Negrini cresce soprattutto nei fondamentali pesanti: muro e battuta diventano armi determinanti, con gli ace di Petras e Sarasino che scavano il solco. L’Altotevere fatica a trovare soluzioni, perde fluidità e cede 25-19.

Il copione si ripete nel quarto parziale: l’Altotevere prova a restare agganciata con Alpini e qualche lampo di Cappelletti, ma la pressione dei piemontesi aumenta. Esposito firma muri pesanti, Argenta colpisce anche grazie a un nastro favorevole e Petras completa l’opera con un ace che vale il 23-17. Il 25-19 rimanda tutto al tie-break.

Tie-break senza storia e rimonta completata

Nel quinto set l’illusione dura pochi scambi. L’Altotevere parte avanti, ma Acqui Terme ribalta immediatamente con un muro invalicabile e due ace di Petras che spaccano la frazione. Al cambio campo è 8-5, poi Argenta prende in mano il finale con attacchi da ogni zona del taraflex. Il muro di Esposito su Quarta e l’errore di Cappelletti chiudono la contesa, prima della schiacciata definitiva di Petras per il 15-9.

Classifica salva e testa alla prossima sfida

Nonostante la rimonta subita, la ErmGroup conserva il terzo posto grazie al ko di Mantova e a un quoziente set favorevole. Una magra consolazione dopo una gara che sembrava incanalata verso un successo pieno. Domenica, a San Giustino, arriverà la Monge Gerbaudo Savigliano, in un match che diventa cruciale per ritrovare continuità e fiducia.

