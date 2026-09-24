Altotevere Volley conferma team Marketing e Comunicazione

Squadra operativa rinnovata, a San Giustino otto esperti

📌 FLASH NEWS – ErmGroup Altotevere consolida l’area Marketing e Comunicazione con otto professionisti confermati. A San Giustino restano invariati ruoli e competenze, mentre il club prosegue il lavoro su contenuti, eventi, social media e immagine

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Altotevere, 25 09 2026 – L’Altotevere Volley conferma integralmente la propria area Marketing e Comunicazione, mantenendo invariato un gruppo di lavoro che negli ultimi anni ha accompagnato la crescita dell’attività societaria. La struttura organizzativa del club può contare su otto figure operative stabili, affiancate da collaboratori che contribuiscono allo sviluppo delle diverse attività legate alla promozione dell’immagine e alla diffusione dei contenuti. La scelta della continuità rappresenta un passaggio significativo per la società, che punta a valorizzare ulteriormente il proprio lavoro nel settore della comunicazione sportiva. L’obiettivo resta quello di garantire un flusso costante di informazioni, iniziative e aggiornamenti rivolti a tifosi, partner e appassionati.

A coordinare l’intera area è Giulia Rigucci, impegnata dal 2023 nel ruolo di responsabile generale dei comparti marketing e comunicazione. La gestione del settore comunicativo è affidata ad Andrea Sonaglia, che supervisiona le attività dedicate ai rapporti con i media e alla divulgazione delle informazioni legate alla società. Nel gruppo trova spazio anche Claudio Roselli, addetto stampa del club dal 2020, mentre Marco Bigozzi continua a svolgere il ruolo di fotografo ufficiale, incarico ricoperto fin dall’avvio del progetto sportivo. Accanto alle figure operative principali prosegue inoltre la collaborazione con Stefano Mariangeli e Raffaello Agea, il cui contributo supporta il lavoro quotidiano della struttura.

Il settore marketing è composto esclusivamente da professioniste che seguono aspetti differenti ma complementari. Francesca Tellini è impegnata nell’organizzazione e nella gestione degli eventi, mentre le attività sui social network sono curate da Benedetta Nocentini e Greta Neri. Le due social manager si occupano della realizzazione e della diffusione di contenuti destinati alle piattaforme digitali del club, compresi video e comunicati. A completare il gruppo è Giulia Santinelli, responsabile della parte grafica e dell’identità visiva delle iniziative promosse dalla società. L’insieme delle competenze consente all’Altotevere Volley di presidiare in maniera continuativa tutti gli ambiti della comunicazione moderna, dalla produzione dei contenuti alla promozione degli eventi, fino alla gestione dell’immagine coordinata.

Parallelamente all’attività organizzativa, la ErmGroup Altotevere prosegue il percorso di preparazione sportiva. La formazione tornerà infatti sul taraflex del palasport di San Giustino per sostenere un nuovo allenamento congiunto contro la Codyeco Lupi di Santa Croce sull’Arno. L’appuntamento è fissato per le 17.30 di sabato 26 settembre e rappresenterà un’ulteriore occasione di verifica per entrambe le squadre in vista dei rispettivi impegni stagionali. La formazione toscana si presenta con un organico considerato competitivo per affrontare il campionato di Serie B.

Tra continuità organizzativa e lavoro sul campo, il club dell’Altotevere conferma così la volontà di consolidare la propria struttura, mantenendo una squadra dedicata alla comunicazione e al marketing capace di raccontare con professionalità tutte le attività della società sportiva. come riporta il comunicato di ErmGroup Altotevere Volley.