Altotevere vince a Sarroch, Alpini è decisivo nel quarto set

Maiocchi: 17 punti, i biancazzurri riscattano il ko di Cantù

📌 FLASH NEWS – Prima vittoria esterna per la ErmGroup Altotevere: 3-1 a Sarroch dopo due ore e 13 minuti. Maiocchi firma 17 punti, Marzolla 15 e Pinali 14. Decisivo Alpini nel quarto set. I biancazzurri riscattano la sconfitta contro Cantù.

La ErmGroup Altotevere conquista a Sarroch la prima vittoria esterna stagionale, superando la Sarlux per 3-1 nella seconda trasferta consecutiva del girone Bianco di Serie A3 Credem Banca. I biancazzurri chiudono con i parziali di 26-24, 25-22, 22-25 e 25-23, dopo due ore e tredici minuti di gioco.

La squadra di Mirko Monaldi riscatta così la sconfitta contro la Campi Reali Cantù. Avanti di due set, deve affrontare il ritorno dei padroni di casa, capaci di riaprire l’incontro e costruire quattro punti di margine nel quarto parziale. A cambiare nuovamente l’andamento della sfida contribuiscono gli ingressi di Baldini e soprattutto Alpini, autore dei punti conclusivi.

Pinali titolare insieme a Maiocchi

Monaldi sceglie Pinali e Maiocchi in posto quattro, con Bellucci al palleggio e Marzolla opposto. Al centro giocano Quarta e Cengia, mentre Broccatelli è il libero.

Il tecnico della Sarlux, Daniele Moretti, risponde con Selleri in regia e Favaro opposto, Guastamacchia e Agrusti centrali, Schiro e Guarienti Zappoli schiacciatori. Giaffreda completa lo schieramento come libero.

Primo set ai vantaggi, poi il raddoppio

Sarroch parte meglio e raggiunge l’11-8, prima che il muro dell’Altotevere alimenti un break di sei punti consecutivi. Maiocchi contribuisce al sorpasso, mentre Marzolla ferma Favaro per il successivo 16-12 ospite.

Il servizio di Guarienti Zappoli riporta però in partita i sardi. I biancazzurri tornano avanti e arrivano sul 24-21, ma devono attendere i vantaggi per chiudere: dopo un errore in battuta dei padroni di casa, Pinali firma il 26-24.

Nel secondo set l’Altotevere conduce fin dall’avvio e raggiunge il 16-11. Sarroch recupera fino al 18-18, ma il muro su Schiro e i punti di Quarta restituiscono margine agli ospiti. Un’invasione della Sarlux sull’attacco di Marzolla determina il 25-22.

Sarroch riapre la partita

Nel terzo parziale i padroni di casa trovano un primo vantaggio sul 10-7. L’Altotevere recupera attraverso Bellucci e Maiocchi, senza però riuscire a prendere stabilmente il controllo.

Un errore di quarto tocco favorisce il 18-16 della Sarlux. Dopo un nuovo aggancio ospite, Guarienti Zappoli realizza l’ace del 23-21 e Schiro conclude sul 25-22, prolungando il confronto.

Alpini cambia il finale del quarto set

L’Altotevere apre il quarto parziale con tre punti consecutivi, ma subisce subito un 6-0, alimentato anche da tre ace di Guastamacchia. Sotto 8-12, Monaldi interviene con i cambi.

Alpini trova soluzioni efficaci da posto quattro e in pipe, contribuendo al sorpasso sul 16-14. Sarroch reagisce ancora e torna avanti 18-16, prima delle risposte di Marzolla e dello stesso Alpini.

Sul 21-18 ospite arriva anche il primo punto in Serie A di Luatti, autore di un ace. La Sarlux resta vicina, ma Alpini realizza le ultime marcature, compresa quella del 25-23.

Maiocchi guida l’attacco, meno errori per gli ospiti

Maiocchi chiude con 17 punti, seguito da Marzolla con 15 e Pinali con 14. Alpini ne aggiunge sette, concentrando il proprio contributo nella fase decisiva.

A Sarroch non bastano i 38 punti di Schiro, i quattordici di Favaro e Guastamacchia e i quattro ace di Guarienti Zappoli.

L’Altotevere commette sette errori al servizio contro ventuno dei padroni di casa e prevale nei muri punto per 9-8. Sarroch registra percentuali superiori in ricezione e attacco, ma chiude con 33 errori complessivi contro i 21 dei biancazzurri.