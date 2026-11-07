Altotevere, Marzolla premia il gruppo dopo il successo tie-break

A San Giustino emerge la solidità del roster verso Brugherio

📌 FLASH NEWS – Altotevere supera Savigliano al tie-break e conferma solidità nei momenti decisivi. Marzolla sottolinea la forza del gruppo nonostante acciacchi e difficoltà, mentre Procelli sfrutta al meglio l’opportunità ricevuta San Giustino, 11 11 2026 – La vittoria ottenuta dall’ErmGroup Altotevere contro Savigliano rappresenta un risultato importante non soltanto per la classifica, ma anche per il percorso di crescita mostrato dalla formazione biancazzurra nelle prime giornate del campionato di Serie A3 Credem Banca, come riporta il comunicato di ErmGroup Altotevere Volley.

Tra i protagonisti della sfida figura Simone Marzolla, opposto veneto alla quarta stagione con la maglia della società altotiberina. Per lui la gara ha coinciso anche con il raggiungimento di un significativo traguardo personale: oltre millecinquecento attacchi vincenti realizzati nella categoria. Il giocatore ha accolto con soddisfazione il dato statistico, evidenziando però come il successo di squadra abbia avuto un peso ancora maggiore rispetto al riconoscimento individuale. Il risultato conquistato davanti al pubblico di casa ha infatti permesso di rendere ancora più significativo il momento personale dell’attaccante.

Nel corso della partita non sono mancati momenti complicati. Altotevere era partita con l’obiettivo di conquistare l’intera posta in palio, ma dall’incontro sono arrivati due punti anziché tre. Marzolla ha riconosciuto di conservare un certo rammarico per un attacco terminato fuori nel finale del terzo set, episodio che avrebbe potuto riportare il punteggio in equilibrio e aprire la strada a un finale differente della frazione. Nonostante questo passaggio delicato, la squadra è riuscita a reagire. La capacità di archiviare immediatamente l’errore e ritrovare concentrazione ha rappresentato uno degli aspetti più positivi emersi dalla gara. Nel quarto set e poi nel tie-break, i biancazzurri sono tornati in campo con determinazione, riuscendo a costruire il successo contro un avversario che ha confermato il proprio valore.

Secondo l’opposto della formazione umbra, le prime giornate stanno evidenziando un torneo particolarmente equilibrato. Squadre considerate meno accreditate rispetto alle favorite stanno dimostrando di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversaria.

In questo contesto, la vittoria contro Savigliano assume un significato ulteriore. La formazione piemontese ha infatti mostrato qualità tecniche e caratteriali, costringendo Altotevere a una sfida lunga e intensa.

Marzolla ha inoltre sottolineato come la squadra stia riuscendo a ottenere risultati pur senza essere nelle migliori condizioni fisiche. Alcuni giocatori stanno infatti convivendo con piccoli problemi e acciacchi, ma il gruppo continua a trovare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo.

L’unità dello spogliatoio e la compattezza del collettivo emergono così come elementi centrali in questa fase della stagione. La capacità di restare uniti anche nei momenti di difficoltà viene considerata un segnale importante dopo appena quattro giornate di campionato.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno contro Brugherio. Marzolla invita però a non sottovalutare l’avversario. La formazione lombarda, pur affrontando una squadra considerata sulla carta più competitiva, potrà giocare senza particolari pressioni. Una situazione che spesso consente ai giovani di esprimersi con maggiore libertà e di trovare prestazioni di alto livello. L’opposto biancazzurro ha inoltre ricordato come dal settore giovanile dei Diavoli Rosa siano emersi negli anni numerosi talenti, motivo per cui servirà affrontare la gara con concentrazione e rispetto.

La domenica positiva dell’ErmGroup Altotevere coincide anche con la prestazione di Flavio Procelli. Il centrale toscano è stato chiamato in causa nel corso della partita ed è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nella gestione della sfida. Entrato nella fase conclusiva del secondo set, è rimasto in campo anche nelle frazioni successive, offrendo un contributo concreto sia a muro sia in attacco. Il suo bilancio personale comprende due muri punto, un attacco vincente in primo tempo e un ace.

Procelli ha raccontato di aver avvertito una forte tensione iniziale, attenuata progressivamente grazie alle giocate positive e alla fiducia ricevuta. L’esperienza maturata nel corso della gara viene considerata dal centrale come un passaggio utile per la propria crescita tecnica e mentale. La vittoria contro Savigliano lascia dunque in eredità punti preziosi, conferme sulla tenuta del gruppo e segnali incoraggianti dai giocatori chiamati a farsi trovare pronti quando necessario. In casa Altotevere, il successo maturato al tie-break rappresenta un’ulteriore dimostrazione della solidità costruita nelle prime settimane della stagione.