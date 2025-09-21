Altotevere, buon test a Terni. Gustinelli: “Siamo sulla buona strada”

Il diesse biancazzurro commenta il test congiunto contro Volley Academy: “Soddisfatto del contributo dei nuovi”

“Un ottimo test, senza dubbio positivo per il periodo e considerando il fatto che eravamo reduci da una mattinata di allenamento con i pesi”. Valdemaro Gustinelli, direttore sportivo della ErmGroup Altotevere, analizza la prima uscita stagionale della squadra nell’allenamento congiunto del Pala Di Vittorio contro la locale formazione della Terni Volley Academy, alla prima esperienza nel campionato di Serie A3 Credem Banca. È finita 2-2, con i biancazzurri che hanno vinto il secondo e il terzo set al cospetto di un pubblico davvero numeroso, “figlio” del grande entusiasmo che a Terni si sta ricreando attorno alla pallavolo. “Faccio i complimenti al mio collega Francesco Biribanti per la squadra e per l’ambiente che ha saputo costruire in breve tempo – prosegue Gustinelli – e ringrazio per la cortese accoglienza che la società ci ha riservato. Tornando a quanto si è visto sul taraflex, dico che siamo sulla buona strada: abbiamo perso il set iniziale più per i tanti errori commessi che per altro, poi siamo usciti in piena tranquillità e ho notato come la vecchia guardia (Biffi, Cappelletti, Quarta e Marzolla) abbia già ripreso da dove lo scorso aprile ci eravamo lasciati”.

Gustinelli è comunque soddisfatto anche dei nuovi: “Fermi ai box Favaro e Masala, sono emerse le indubbie qualità del centrale Compagnoni e dello schiacciatore Alpini, che in questa circostanza è stato pungente soprattutto in battuta. Due atleti che, come Favaro, aggiungono alle doti le loro grandi motivazioni. C’è stato spazio anche per i vari Cipriani (buona risposta in posto 2), Tesone, Cherubini e nel finale anche per il giovane Bruni; due parole le spendo volentieri per Chiella, libero che ha evidenziato il suo valore in fase difensiva, entrando nella terza frazione in alternanza con Pochini, che è rimasto sempre in campo nelle prime due e poi per Procelli, che ha rilevato Quarta e che ha dimostrato di essere senza dubbio maturato”. Chiosa finale di Gustinelli: “Un altro aspetto rassicurante concerne il gruppo dei nuovi, che a mio avviso sapranno integrarsi in tempi alquanto brevi con il resto del gruppo, vista la grande voglia di dimostrare che li anima”.