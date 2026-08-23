Altotevere avvia la preparazione con sedute tra palestra e piscina

A San Giustino parte il lavoro precampionato

📌 FLASH NEWS – La ErmGroup Altotevere apre la stagione con sedute in palestra e piscina tra San Giustino e Fighille, avviando la preparazione fisica sotto la guida di Mirko Monaldi e Davide Marra per valutare la condizione dei convocati e impostare il lavoro tecnico

San Giustino, 25 08 2026 – La ErmGroup Altotevere ha fissato il ritorno in campo per mercoledì 26 agosto, segnando l’avvio ufficiale della stagione di Serie A3 Credem Banca. La squadra si ritrova al palazzetto dello sport di San Giustino, dove è prevista la prima seduta mattutina dedicata alla riattivazione fisica. L’appuntamento segna il momento in cui il gruppo torna a lavorare insieme dopo la pausa estiva, con l’obiettivo di impostare una progressiva ripresa dei carichi.

Il lavoro quotidiano si articola in due sessioni. La mattina è riservata alla palestra, con turni scanditi per consentire una gestione ordinata del gruppo. Nel pomeriggio, invece, la squadra si sposta al centro sportivo Pampaloni di Fighille di Citerna, dove alterna esercitazioni in piscina e attività sulla sabbia. Le sedute prevedono anche i primi contatti con la palla, utili per reintrodurre gradualmente gli aspetti tecnici. La fase iniziale è orientata alla riattivazione metabolica, fondamentale per riportare gli atleti a un livello omogeneo di condizione.

Lo staff guidato da Mirko Monaldi e dal viceallenatore Davide Marra, impegnato anche nel ruolo di preparatore atletico, monitora con attenzione lo stato fisico dei giocatori. Le valutazioni riguardano sia la condizione con cui ciascun atleta si presenta al raduno sia il lavoro svolto individualmente durante l’estate. Il gruppo è composto da 18 convocati, con due assenti giustificati: il vicecapitano Giacomo Cherubini e il palleggiatore Riccardo Laurenzi, attesi per l’ingresso in squadra il 1° settembre. Presenti anche i giovani schiacciatori Artur Tessitore e Pietro Bruni, entrambi diciassettenni.

Per Mirko Monaldi, alla sua sesta stagione in biancazzurro ma alla prima da capo allenatore in Serie A3, l’avvio del lavoro rappresenta un passaggio significativo. Il tecnico sottolinea l’importanza di un ambiente sereno e di un gruppo concentrato sulle proprie responsabilità. La scelta di procedere senza pressioni esterne mira a favorire una crescita equilibrata, con attenzione sia alla preparazione fisica sia alla costruzione dell’identità tecnica della squadra.

Questi primi giorni, che proseguiranno fino a lunedì 31 agosto, sono dedicati a consolidare la base atletica e a introdurre gradualmente gli elementi tecnici. Il percorso è pensato per accompagnare la squadra verso una condizione ottimale, necessaria per affrontare le successive fasi della preparazione e l’avvio del campionato.

La combinazione di lavoro in palestra, piscina e sabbia permette di diversificare gli stimoli e di costruire una struttura fisica completa, utile per sostenere l’intera stagione, come riporta il comunicato della ErmGroup Volley Altotevere.