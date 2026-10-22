Alta conservazione e tartufo bianco: tributo alle eccellenze

Tre fine settimana dedicati tra tartufo e alta conservazione

📌 FLASH NEWS – Il Salone dell’Alta Conservazione Alimentare arriva alla 46esima edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato a Città di Castello. Appuntamenti dal 31 ottobre al 1 novembre, il 7 e l’8 e il 14 e 15 novembre 2026.

Il Salone dell’Alta Conservazione Alimentare entra nel programma della 46esima edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, a Città di Castello. La manifestazione si svolgerà in tre fine settimana: dal 31 ottobre al 1° novembre, il 7 e 8 novembre e il 14 e 15 novembre. Il progetto punta a valorizzare le eccellenze gastronomiche italiane attraverso i metodi, le competenze e le tradizioni che permettono di conservarle nel tempo.

Al centro dell’iniziativa c’è una lettura della conservazione alimentare che comprende la tutela della materia prima, la ricerca e l’esperienza dei produttori. L’obiettivo è far conoscere il patrimonio di conoscenze che accompagna i prodotti, collegandone le caratteristiche alle persone e ai territori di provenienza.

La conservazione come patrimonio gastronomico

Il nuovo spazio tematico intende approfondire il rapporto tra qualità degli alimenti e capacità di conservarli, dando rilievo tanto alle lavorazioni quanto alla cultura da cui nascono. Tecniche tramandate, gesti artigianali e attenzione agli ingredienti diventano così elementi di un percorso dedicato all’identità gastronomica italiana.

Secondo l’impostazione illustrata dagli organizzatori, il tempo può contribuire a definire il carattere di un’eccellenza alimentare. La conservazione viene quindi proposta come un’attività che richiede conoscenza e rispetto del prodotto, oltre alla padronanza dei procedimenti necessari a preservarlo.

Un progetto rivolto a produttori e pubblico

Il Salone dell’Alta Conservazione Alimentare si rivolge a produttori, professionisti della ristorazione, operatori del settore e appassionati. L’intento è avvicinare questi interlocutori attraverso un racconto che comprenda le storie familiari, le tradizioni locali e le esperienze professionali legate al cibo.

Gli organizzatori attribuiscono particolare rilievo al valore culturale delle produzioni gastronomiche. Il progetto vuole mettere in relazione il piacere della degustazione con la conoscenza dei luoghi e delle comunità che custodiscono determinati saperi. In questa prospettiva, le eccellenze alimentari rappresentano anche testimonianze di memoria e appartenenza territoriale.

Mercato del tartufo, cucina tipica e showcooking

L’iniziativa si inserisce in una manifestazione che affianca al mercato del tartufo bianco pregiato il villaggio dei sapori, le produzioni del territorio e la cucina tipica. Il programma annunciato comprende inoltre showcooking, esperienze ed eventi destinati ad adulti e bambini.

A presentare i contenuti dei tre fine settimana sono il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, l’assessore al commercio e turismo Letizia Guerri e il presidente dell’Ente Fiera Nazionale Bianco Pregiato, Lazzaro Bogliari. Il calendario unisce la valorizzazione del tartufo alle altre espressioni della gastronomia, ampliando i temi proposti ai visitatori.

Date e informazioni sulla manifestazione

L’apertura è prevista sabato 31 ottobre, con prosecuzione domenica 1° novembre. Gli appuntamenti successivi si terranno sabato 7 e domenica 8 novembre, quindi sabato 14 e domenica 15 novembre.

Le informazioni sul Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato sono disponibili attraverso i canali della manifestazione, del Comune di Città di Castello e di Città di Castello Turismo, insieme ai profili social collegati all’evento. Per contatti telefonici sono indicati i numeri 075 8529254 e 075 8554922.