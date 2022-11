Search for: Search Button

Allaccio idrico della località Petrelle, avanzano i lavori

Ancora pochi mesi e la località Petrelle avrà il suo allaccio alla rete idrica. A renderlo noto è stato l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini rispondendo a una interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle nel corso del Consiglio Comunale del 7 novembre dedicato al Question Time, nella quale venivano chiesti gli interventi di efficientamento dell’acquedotto e lo stato di avanzamento degli interventi, previsti da un ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali della Lega Vittorio Galmacci e Giovanni Dominici e approvato dal Consiglio Comunale nel 2018.

“La gestione dell’acquedotto è in capo a Umbra Acque e gli uffici comunali sono costantemente in contatto con l’azienda per segnalare criticità e per trovare soluzioni soprattutto su segnalazione dei cittadini – ha affermato l’assessore Villarini -.

L’Amministrazione ha intrapreso un confronto proficuo e fruttuoso con l’azienda. L’intervento per il rifornimento idrico dell’abitato della località di Petrelle, dall’importo complessivo di 150mila euro, è stato inserito all’interno del Piano per il quadriennio 2020-2023 di Umbra Acque dopo l’apposita deliberazione dell’Autorità Regionale Rifiuti e Idrico (Auri) nel mese di luglio 2021”.

“I lavori nella zona, effettuati da Umbra Acque, sono iniziati nel mese di giugno di quest’anno – ha aggiunto l’assessore -. La parte più consistente delle operazioni è terminata. Umbra Acque procederà nel breve periodo anche al termine di alcuni lavori che si sono aggiunti in corso d’opera e che riguardano un altro tratto della località Petrelle”.

“Terminate queste operazioni – ha informato l’assessore – Umbra Acque procederà al collaudo dell’acquedotto che, effettuati tutti gli allacci alle utenze che li hanno richiesti, entrerà in funzione tra sei mesi, verso metà o alla fine della primavera”.

“E’ bene ricordare – ha concluso l’assessore – che nel Piano degli interventi di Umbra Acque oltre all’allaccio per il rifornimento idrico della località Petrelle, è inserita anche la realizzazione di una nuova condotta fognaria che allaccerà le località di Spedalicchio e Molino Vitelli al collettore situato nella frazione di Niccone, il quale già conferisce al depuratore esistente. L’importo degli interventi è pari a 800mila euro. In conclusione possiamo dire che stiamo lavorando per portare un servizio essenziale ai nostri concittadini laddove ancora non è presente”.