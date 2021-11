Alla Rocca di Umbertide dal 13 novembre “Spazio, luce, superficie”

La Rocca Centro per l’Arte Contemporanea di Umbertide si appresta a ospitare la mostra “Spazio, luce, superficie” dell’artista Claudio Rotta Loria. L’esposizione è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Umbertide, con la fattiva collaborazione di Matteo Ragni Arte Contemporanea di Forlì ed è curata da Giorgio Bonomi.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Umbertide

“Spazio, luce, superficie” verrà aperta al pubblico sabato 13 novembre a partire dalle ore 17.00 e sarà visibile fino all’11 dicembre.

La mostra presenta due tra i principali “cicli” delle opere dell’artista: Spazializzazioni di forme elementari e Superfici a interferenza luminosa. Queste opere stabiliscono, nel loro installarsi sulle affascinanti pareti della Rocca, una sorta di “corrispondenza d’amorosi sensi” tra la realtà antica medioevale e la rigorosa contemporaneità delle opere astratte.

La mostra offre l’occasione per cogliere i presupposti d’indagine e l’insieme dei processi e delle procedure di elaborazione dell’opera che caratterizzano il lavoro di Rotta Loria che, dalla fine degli anni Sessanta, conduce una ricerca sperimentale che si articola in cicli paralleli di lavori fra loro collegati.

Rispetto all’intero corpus dell’opera, l’esposizione alla Rocca di Umbertide mette in relazione – e per la prima volta – due di questi cicli per evidenziare non solo le loro peculiarità, ma anche, e in particolare, le affinità delle loro componenti fondamentali in ragione di una verifica del rapporto con le procedure adottate.