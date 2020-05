Al Cinema Astra di San Giustino torna la possibilità di fare un ordine per un’ iniziativa all’insegna della valorizzazione e della fruizione di prodotti locali a km zero. Presso la bottega del cinema arrivano infatti i buonissimi prodotti della

Grazie al GAV (Gruppo d’acquisto Valtiberina) sarà infatti possibile ordinare i prodotti che si potranno poi ritirare proprio presso la bottega del Cinema Astra di San Giustino. Nonostante l’emergenza e nel rispetto delle prescrizioni, riprende l’impegno del Cinema Astra non solo per promuovere prodotti buoni e sani, ma anche per iniziare finalmente a sviluppare un modello possibile di nuovo e consapevole consumo.

🥩🥓 Mortadella ( €22 al Kg) – Bresaola (€ 39 al Kg) – Salame ( €29 al Kg) – Salsicce d’asino (€26 al Kg)

Ordine minimo: 1 etto

Yogurt (€9 al l) Primosale (€18 al Kg) – Formaggio spalmabile (€15 al Kg) -Caciotta (€ 25 al Kg) – Ricotta fresca di capra (€ 15 al Kg)

Ordine minino: 500 gr per i formaggi / barattolino da 500 ml per lo yogurt

Per ordini e informazioni scrivere a info@astrazioni.net o chiamare il 3493191176 (Milena) entro giovedì 28 maggio-