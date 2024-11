Aldo Cazzullo e Moni Ovadia tornano a Città di Castello

Aldo Cazzullo e Moni Ovadia – Il prossimo 21 novembre alle 21 al Teatro degli Illuminati di Città di Castello andrà in scena l’unica tappa umbra dello spettacolo teatrale “Il romanzo della Bibbia”, un evento di grande spessore culturale e artistico. La rappresentazione, frutto di un progetto promosso dal Comune di Città di Castello, dalla Cooperativa “Il Poliedro” e da diversi sponsor locali, vedrà protagonisti Aldo Cazzullo e Moni Ovadia.

L’opera nasce dall’omonimo libro di Aldo Cazzullo, “Il Dio dei nostri padri. Il Grande Romanzo della Bibbia”, pubblicato il 24 settembre 2024 da HarperCollins, e si caratterizza per la narrazione a due voci. Cazzullo, noto giornalista e scrittore, si occupa della parte narrativa, raccontando gli episodi più salienti dell’Antico Testamento, tra cui la Creazione, l’Arca di Noè, Sodoma e Gomorra, e la profezia di Isaia. Ovadia, attore, regista e musicista, accompagna la narrazione con letture, interventi e canti, assumendo il ruolo di Dio. Le musiche, che spaziano dal sacro al contemporaneo, sono curate dalla musicista Giovanna Famulari, che con il suo violoncello e la sua vasta esperienza arricchisce ulteriormente l’evento.

Insieme a Cazzullo, Ovadia e Famulari, collaborano altri artisti, tra cui Elisa Salvi per i video, Gabriella Compagnone per i disegni sulla sabbia, e i tecnici Stefano delle Piane e Andrea Garibaldi per l’audio e le luci. La produzione è a cura di Corvino Produzioni e del Centro Teatrale Bresciano.

Lo spettacolo è stato concepito per offrire una riflessione sulla storia della Bibbia, che ha avuto un’influenza decisiva sulla cultura occidentale, dall’arte alla filosofia. Non solo, l’evento si configura come un importante appuntamento culturale che unisce il racconto biblico alle sue rappresentazioni artistiche nel corso dei secoli.

Il sindaco di Città di Castello, l’assessore alla Cultura e la presidente della Cooperativa “Il Poliedro”, Alessandra Garavani, hanno espresso grande soddisfazione per la realizzazione di questo progetto, sottolineando l’importanza di un’iniziativa che unisce arte, cultura e riflessione storica. “Questo spettacolo, di grande successo in tutta Italia, rappresenta una straordinaria opportunità anche per il nostro pubblico”, hanno dichiarato, ringraziando gli sponsor per il loro sostegno.

Il botteghino aprirà il 21 novembre alle 19:30 e sarà possibile prenotare i biglietti fino al 20 novembre. I prezzi dei biglietti sono di 15 euro per i posti in platea/palco I, II, III ordine e di 10 euro per i posti laterali. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 075-8529613 dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12.

La produzione del “Romanzo della Bibbia” rappresenta un evento imperdibile per il pubblico tifernate e non solo, un’occasione per riflettere sulla storia biblica con un linguaggio artistico che coinvolge diverse forme espressive.