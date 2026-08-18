Alberi monitorati a Città di Castello per la sicurezza urbana

Proseguono i controlli tecnici nel verde pubblico

📌 FLASH NEWS – Al via a Città di Castello il monitoraggio di oltre 150 alberi per la sicurezza pubblica e la salute del patrimonio arboreo comunale

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Città di Castello, 18 agosto 2026 – L’amministrazione comunale di Città di Castello ha avviato una fase intensiva di verifiche tecniche finalizzate a mappare lo stato di salute di oltre 150 alberi dislocati sul territorio. Questo progetto di monitoraggio si concentra con particolare attenzione su aree verdi pubbliche, plessi scolastici e arterie viarie principali. L’obiettivo primario di tale iniziativa risiede nella tutela della sicurezza pubblica e nella salvaguardia del prezioso patrimonio vegetale che caratterizza il contesto urbano e le frazioni limitrofe. I tecnici specializzati stanno conducendo un esame accurato su esemplari che negli anni scorsi avevano manifestato alcune criticità, necessitando di un controllo costante. A queste analisi si aggiungono le verifiche straordinarie rese indispensabili a seguito dei recenti eventi atmosferici di forte intensità che hanno colpito la zona.

Il complesso lavoro di censimento è affidato agli arboricoltori della divisione Ambiente e Verde urbano di Agri 2000 Net, società bolognese che opera in stretta collaborazione con Formula Ambiente, gestore del servizio comunale. Durante gli interventi, gli esperti hanno dato priorità ai siti di maggiore frequentazione, come i giardini del Cassero. Qui, il dottore agronomo Filippo Piana ha coordinato analisi di elevata precisione. Tra le operazioni effettuate spicca la Tomografia Sonica, una tecnologia diagnostica paragonabile a una TAC umana, utilizzata per rilevare eventuali cavità interne non visibili dall’esterno. Parallelamente, l’impiego del Dendrodensimetro permette di valutare la consistenza dei tessuti legnosi, identificando difetti strutturali capaci di minare la stabilità degli alberi secolari.

Le operazioni di controllo vedono il coinvolgimento diretto del Servizio Aree Verdi del Comune, sotto la supervisione della responsabile Vilma Conti e in coordinamento con l’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli. Il lavoro sul campo ha attirato l’interesse di cittadini e visitatori, curiosi di comprendere i criteri adottati per la cura della vegetazione. Grazie a questo approfondimento tecnico, l’amministrazione sarà in grado di assegnare indici di pericolosità chiari e aggiornati a ogni esemplare esaminato. Tali dati risultano fondamentali per pianificare la manutenzione futura, definire la periodicità degli interventi di cura e, ove strettamente necessario, procedere con abbattimenti mirati a eliminare rischi concreti per la collettività.

Queste attività rientrano in un percorso di osservazione sistematica intrapreso dal Comune a partire dal 2016, come riporta il comunicato di Marco Baruffi, Comune di Città di Castello. Durante il triennio appena concluso, tra il 2022 e il 2024, gli uffici comunali hanno georeferenziato e sottoposto a scrupolosi controlli ben 484 piante, privilegiando quelle vicine a edifici, impianti di illuminazione e percorsi viari. Con l’avvio della programmazione 2025, l’ente prosegue il potenziamento della schedatura arborea. Le recenti precipitazioni estive hanno imposto ispezioni rapide in luoghi strategici, estendendo il monitoraggio a spazi simbolici come il parco Langer, il parco di Rignaldello, piazzale Ferri e numerose vie del centro cittadino, confermando l’impegno costante per la resilienza del territorio.