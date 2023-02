Al via la terza rassegna del Teatro degli Illuminati: dal 3 marzo 2023 i sei spettacoli di Teatro a Km0

Dopo la Stagione di prosa e danza con il TSU, dopo Teatro Ragazzi, al via anche Teatro a Chilometri Zero, la rassegna che il Comune di Città di Castello organizza insieme alle compagnie locali al Teatro degli Illuminati. Oggi nella Sala degli Accademici del Teatro, con la partecipazione dell’assessore alla Cultura Michela Botteghi, di Simona Fani per SOGEPU e dei rappresentanti delle compagnie, è stato presentato il cartellone: sei spettacoli, il venerdì alle 21.00, a partire dal prossimo 3 marzo.

“Un grazie speciale a Gost Light Theatre, I ragazzi dell’Unitre, Medem Aps, Panni Stesi, San Leo Bastia, Suppergiù, che saranno i protagonisti di questa rassegna” ha detto l’assessore Botteghi, sottolineando come “nel post Covid il teatro si conferma come l’istituzione culturale che ha recuperato più velocemente capacità di iniziativa e di proposta. I numerosi spettacoli che quasi quotidianamente il Teatro ospita anzi sono il segno di come l’emergenza sanitaria abbia cambiato la natura del Teatro, che è diventato il punto di riferimento, ma allo stesso tempo abbia cambiato la progettazione culturale, spingendo, per le dimensioni e il profilo delle iniziative, ad un salto di qualità”.

Teatro a Km zero 2023 apre il sipario venerdì 3 Marzo ore 21.00 con il Gruppo Teatrale San Leo Bastia che presenta “Il tesoro del Capitano” di Ennio Sabini, con Stefano Bucci, Romano Sabbioni, regia di Ennio Sabini. Per le prenotazioni tel. 379 1122566. Venerdì 31 Marzo ore 21.00 Medem APS presenta “D all’ ennesima” di Miriam Oufatah, con Maria Gabriella Olivi, Kristian Fabbri, regia di Giovanna Guariniello. Prenotazioni tel. 3931492045. Venerdì 14 Aprile, ore 21.00, la Compagnia teatrale Suppergiù presenta “L’ortensia ha detto: che me frega!” (hortense a dit :”je m’en fous!” ) di Georges Feydeau, regia di Lorenzo Cozzari.

Prenotazioni tel. 351 8744977. Venerdì 21 Aprile, ore 21.00, Gost Light Theatre con “Testa di cane”, libero adattamento teatrale dal romanzo “La vita è altrove” di Milan Kundera. Regia di Jacopo Falchi. Prenotazioni tel. 3384236281. Sabato 29 Aprile, ore 21.00, e Domenica 30 Aprile, ore 17.00, Gruppo teatrale I ragazzi dell’Unitre “Pillole” (da YouTube ), regia di Alvaro Morini.

Prenotazioni tel 0758550356 (giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00). Sabato 6 maggio, ore 21.00, il Gruppo teatrale Panni Stesi presenta “Più poveri de cosè… se more!” con la regia di Ivano Franchi. Prenotazioni tel.3403914221. Informazioni Ufficio Cultura, tel. 075 8523171 cultura@comune. cittadicastello.pg.it. Prezzo del biglietto 10,00 euro. Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi direttamente alle compagnie teatrali. Apertura del botteghino del Teatro degli Illuminati il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 19.30.