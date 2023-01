Al via la rassegna “Ris(o)nanze”, tutti gli appuntamenti in Piattaforma e al Cinema Metropolis

Con il concerto di Scott Ritcher si è aperta ieri sera in Piattaforma la rassegna “Ris(o)nanze” che si svolgerà in città fino al 28 gennaio, organizzato da Cinema Metropolis e Anonima Impresa Sociale e patrocinato dal Comune di Umbertide.

Ris(o)nanze è nome scelto per riassumere la voglia di enfatizzare e amplificare il messaggio di rinnovamento di uno spazio che dall’immediato dopoguerra è stato al centro della vita associativa e culturale della città e che, grazie al contributo di alcuni soggetti attivi sul territorio (associazioni, enti del terzo settore, imprese culturali) costituiti in partenariato con il Comune di Umbertide capofila del progetto, ha potuto beneficiare di un finanziamento grazie a un bando PSR della Regione Umbria. A risuonare con la Piattaforma ci sarà anche il Cinema Metropolis, con eventi che si terranno in concomitanza anche presso la sala cinematografica sita in Piazza Carlo Marx.

Il programma di “Ris(o)nanze” prosegue giovedì 26 gennaio quando in Piattaforma, alle ore 19, ci sarà l’incontro con il regista Niccolò Falsetti e l’attore Francesco Turbanti per la presentazione del film Margini (presentato alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia l’anno scorso). Alle 21.15 al Cinema Metropolis seguirà la proiezione della pellicola.

Si continua venerdì 27 gennaio in Piattaforma. Alle 18.30 Wu Ming 2 dialogherà con Giovanni Dozzini e presenterà Ufo 78, ultimo romanzo uscito per Einaudi firmato dall’intero collettivo Wu Ming. L’evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Alibù.

Sabato 28 gennaio a partire dalle 18.00 al Cinema Metropolis il fumettista umbertidese Arturo Lozzi (che ha lavorato anche per Marvel e DC Comics, attualmente in forza alla Sergio Bonelli Editore) realizzerà una tavola originale di Dampyr. Alle ore 21.15 seguirà la proiezione dell’omonimo film.

Inoltre saranno presenti due mostre. In Piattaforma da mercoledì 25 gennaio (fino a fine marzo, per tutta la durata del progetto, ingresso gratuito durante gli eventi in programma): “CINEMA PERDUTI- Viaggio fotografico tra i cinema umbri che non ci sono più”, a cura di Francesca Meocci e Stefano Rossi. La mostra è una breve incursione nel mondo dei cinema perduti, quelli che non ci sono più. In parte con nostalgia, in parte con la consapevolezza che certi cambiamenti siano fisiologici e nell’ordine delle cose, quel che resta di alcune sale umbre chiuse da tempo. L’eco dei ricordi e delle emozioni personali o di un’intera comunità, del suono di un proiettore, persino di una pellicola che si rompe, del passaggio dalla pellicola al digitale, dei “cartelloni”, di poltrone non sempre comode, dell’atmosfera unica e irripetibile di certi cinema.

Presso il Cinema Metropolis da sabato 28 gennaio fino a fine maggio (ingresso gratuito durante gli orari di apertura del Cinema Metropolis) sarà possibile vedere le tavole originali di Dampyr (Sergio Bonelli Editore) realizzate da Arturo Lozzi; in particolare le tavole in esposizione saranno scene di azione tratte dall’albo numero 203, dal titolo “La sorgente di vita“; tale numero in particolare avrà un seguito, “Il crepuscolo degli Dei” che uscirà proprio a marzo 2023.