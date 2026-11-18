Ventiquattro giovani in scena con i professionisti in teatro

📌 FLASH NEWS – Domenica 29 novembre alle ore 18, al Teatro degli Accademici Illuminati di Città di Castello, prima nazionale del nuovo allestimento di «Al Cavallino Bianco». In scena 24 giovani allievi con la Compagnia Italiana di Operette.

Il Teatro degli Accademici Illuminati di Città di Castello ospiterà domenica 29 novembre 2026 alle 18 la prima nazionale del nuovo allestimento di «Al Cavallino Bianco», operetta in tre atti di Ralph Benatzky. Accanto agli artisti della Compagnia Italiana di Operette saliranno sul palco 24 giovani allievi. Il debutto segna la quinta stagione del progetto formativo realizzato con il Consorzio Castello Danza e la Scuola di Musica Comunale Giacomo Puccini, con il contributo del Comune di Città di Castello.

Dalle audizioni alle prove con la compagnia

Il percorso è iniziato con un’audizione per selezionare gli allievi del territorio. La preparazione si è svolta nei fine settimana e nelle giornate libere dagli impegni scolastici. Durante le prove, i giovani hanno lavorato con attori, cantanti e ballerini, confrontandosi con i tempi e le regole di una produzione professionale. La recita di domenica li porterà a misurarsi anche con il pubblico e con la tensione del debutto.

Le coreografie sono state curate da Elisabetta Aiello, capoballetto della Compagnia Italiana di Operette, che ha preparato i giovani danzatori a esibirsi insieme al corpo di ballo. La preparazione vocale e musicale è stata affidata a Giovanna Ferri Pazzaglia, maestra di canto della Scuola di Musica Comunale Giacomo Puccini. Il direttore della scuola, Fabio Battistelli, ha sottolineato come l’esperienza permetta agli allievi di danza di avvicinarsi anche al canto e allo studio della musica.

Il ritorno dell’operetta nel repertorio della compagnia

La vicenda è ambientata nel 1914, in Austria, nella regione del Salzkammergut, sulle rive del Wolfgangsee. Tra gli ospiti dell’albergo che dà il titolo all’opera compare anche l’imperatore Francesco Giuseppe. La prima rappresentazione risale all’8 ottobre 1930. Per il debutto di Città di Castello, la compagnia riprende il copione adattato per il proprio repertorio, a distanza di anni dall’ultima volta in cui ha portato in scena il titolo.

L’impresaria Maria Teresa Nania ha spiegato che la regia conserva l’impostazione tradizionale, mentre il copione è stato alleggerito di alcune battute datate e di riferimenti maschilisti. Il ritorno dell’operetta ha dato ai componenti della compagnia l’occasione di cimentarsi in nuovi ruoli. Nania ha ricordato inoltre che lo spartito prevede un coro di bambini e ha indicato questo elemento come uno dei motivi per cui lo spettacolo si presta anche a un pubblico di giovanissimi.

La quinta stagione del progetto e la biglietteria

Maria Cristina Goracci, presidente del Consorzio Castello Danza, ha indicato nel nuovo allestimento una sfida per gli allievi e per i professionisti, resa possibile dalla collaborazione costruita nelle precedenti edizioni. Per Michela Botteghi, assessora alla Cultura del Comune di Città di Castello, il progetto consolida il ruolo della città come luogo di formazione musicale e teatrale per i giovani.

Il botteghino aprirà domenica 29 novembre alle 16.30. Per informazioni sui biglietti è disponibile il numero 366 737 9810.