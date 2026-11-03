Aggressione fuori dal locale ad Halloween, denunciato 18enne

Ferito un carabiniere durante i controlli: Città di Castello

📌 FLASH NEWS – Aggressione a un addetto alla sicurezza nella notte di Halloween: denunciato un 18enne dai Carabinieri di Città di Castello. Ferito un militare durante l’inseguimento. Controllati due locali, in tutto 32 persone e 18 veicoli.

Un giovane di 18 anni è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello dopo un intervento per un’aggressione fuori da un locale notturno nella notte di Halloween. Il ragazzo è ritenuto presunto responsabile di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali nei confronti di un militare dell’Arma.

La vicenda si inserisce nei servizi straordinari organizzati dalla Compagnia in occasione della ricorrenza. La segnalazione riguardava un addetto alla sicurezza, impegnato a gestire gli ingressi, che sarebbe stato aggredito all’esterno del locale.

La chiamata al 112 e i primi soccorsi

A richiedere l’intervento è stata una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112. I Carabinieri hanno raggiunto il luogo indicato e prestato i primi soccorsi all’addetto ferito. Contemporaneamente hanno raccolto gli elementi utili a individuare il presunto aggressore, che si era già allontanato.

La vittima è stata quindi affidata al personale sanitario del 118 per le cure. Le ricerche avviate dai militari hanno permesso di rintracciare il diciottenne nelle vicinanze del locale.

Il tentativo di fuga e la caduta

Secondo la ricostruzione riferita dai Carabinieri, alla vista della pattuglia il giovane avrebbe cercato di scappare a piedi. Un militare lo ha inseguito e raggiunto dopo un breve tratto.

In quel momento il ragazzo avrebbe opposto resistenza, provocando una caduta a terra di entrambi. Il carabiniere ha riportato lesioni con una prognosi di 15 giorni, mentre il diciottenne è rimasto illeso.

Conclusi gli accertamenti, i militari hanno trasmesso la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia. Il provvedimento è stato adottato in stato di libertà per le ipotesi di reato contestate in relazione all’aggressione segnalata e al successivo intervento della pattuglia.

Verifiche su persone, veicoli e locali

Il servizio straordinario della notte di Halloween ha riguardato complessivamente due locali notturni. Nel corso dell’attività sono state controllate 32 persone e 18 veicoli.

Durante le verifiche, inoltre, tre persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura di Perugia, alla quale competono le conseguenti procedure amministrative.

I Carabinieri proseguiranno i controlli straordinari anche nelle prossime settimane. L’attenzione sarà rivolta ai locali notturni e alle occasioni che richiamano un maggior numero di persone, con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini.