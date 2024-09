Achille, labrador futuro assistente per una bambina con disabilità

L’evento “Campioni a 4 Zampe”, organizzato dalla ErmGroup Volley Altotevere e da Ghismo Onlus, si è concluso domenica 15 settembre con un momento di grande impatto emotivo: l’arrivo di Achille, un cucciolo di labrador destinato a diventare mascotte della squadra e futuro assistente per una bambina con disabilità. L’iniziativa si è svolta presso gli spazi esterni del palazzetto di San Giustino, attirando adulti e bambini con un mix di sport e solidarietà.

Achille è stato simbolicamente affidato al capitano della ErmGroup Altotevere, Niccolò Cappelletti, prima di iniziare il suo percorso di addestramento con Ghismo Onlus. L’associazione, attiva da oltre vent’anni nella preparazione di cani per supporto sociale, si occuperà della formazione di Achille, che diventerà un prezioso compagno di vita per una bambina con disabilità. Durante l’evento, Massimo Floris, presidente di Ghismo Onlus, ha sottolineato l’importanza di questo progetto e ha ringraziato la società sportiva per la collaborazione.

L’evento ha visto anche una serie di esibizioni coinvolgenti da parte di tre associazioni cinofile, che hanno mostrato al pubblico le abilità dei loro cani addestrati. “La Tana dei Lupi” di Fidenza ha dimostrato come cani di qualsiasi razza, se ben addestrati, possano eseguire esercizi di agilità e ubbidienza. Anche la squadra di Luigi Lombardo, maresciallo dell’Igp Team Luna, ha eseguito dimostrazioni di sicurezza e protezione, impressionando il pubblico con la disciplina dei cani da lavoro.

Il momento più toccante dell’evento è stato quello offerto da Francesca, testimonial di Ghismo Onlus, che ha presentato la sua cucciola in un’esibizione pratica. Ha mostrato come i cani addestrati possano assistere le persone con disabilità in attività quotidiane, come raccogliere oggetti, aprire cassetti e persino portare un telefono in situazioni di emergenza.

La manifestazione è stata un invito alla solidarietà. Grazie al sostegno del pubblico e alle donazioni, Ghismo Onlus continuerà a formare cani come Achille, destinati a migliorare la vita delle persone con disabilità. L’evento è stato sostenuto da sponsor come Vitakraft, che ha offerto gratuitamente snack e mangimi per animali, e dalla Fondazione Progetto Valtiberina, insieme al Gruppo Aboca, che hanno distribuito omaggi ai partecipanti.