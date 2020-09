Accordo quadro da 2 milioni di euro per la manutenzione delle strade

“Con ulteriori 47 interventi completeremo entro dicembre i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali di Città di Castello programmati per il 2020 in attuazione dell’accordo quadro da 1 milione e 910 mila euro partito a maggio scorso, che ha previsto oltre 100 opere sui principali itinerari di tutto il territorio”. Lo annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Secondi in concomitanza con l’avvio del secondo progetto attuativo da 730 mila euro dell’accordo quadro stipulato per il triennio 2020-2022 per la manutenzione e il miglioramento della viabilità di competenza comunale.

Il cronoprogramma stilato dall’Ufficio Tecnico del Comune prevede tra il 21 settembre e 24 novembre l’esecuzione di ulteriori lavori di riqualificazione degli itinerari stradali sui quali è stato rilevato uno stato di degrado elevato, attraverso interventi di asfaltatura finalizzati al recupero della funzionalità della pavimentazione in termini di resistenza strutturale, di regolarità e di sicurezza del piano viabile, specialmente in zone con alta intensità di traffico. A eseguire le opere previste sarà l’associazione temporanea di imprese che vede come mandataria la Lucos Srl di Sansepolcro e comprende le ditte C.M.M. di Monaldi Maurizio e C. Snc, Mariotti G.B. e Pieggi S. Snc e Spinelli e Mannocchi Srl.

“L’obiettivo principale è di migliorare la sicurezza stradale, a tutela dell’incolumità degli utenti”, sottolinea Secondi, che preannuncia come “da marzo 2021 saranno effettuati ulteriori lavori di asfaltatura che daranno continuità a questa vasta azione di riqualificazione della viabilità, sulla quale l’amministrazione comunale investe risorse del proprio bilancio attraverso l’accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti”.

I primi interventi sono già iniziati nel capoluogo, nel quartiere Graticole, e proseguiranno nei prossimi giorni nella zona di Meltina. Oltre al capoluogo, i lavori interesseranno anche le principali frazioni della zona sud, dove da lunedì partiranno le opere previste a San Leo Bastia e Trestina. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che consentirà di volta in volta le modifiche provvisorie richieste dalle condizioni del traffico: divieto di transito veicolare; divieto di sosta; senso unico alternato gestito con impianto semaforico mobile o movieri; interdizione della viabilità. “Un sentito ringraziamento – conclude Secondi – va agli uffici competenti, che hanno svolto una puntuale ricognizione delle principali esigenze della viabilità del territorio comunale e hanno permesso di attuare l’accordo quadro nel pieno rispetto della normative”.