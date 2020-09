Abbonamenti mezzi di trasporto, Umbertide sempre più abbandonata

da Marco Locchi

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, oltre alle note difficoltà ed incertezze derivanti dall’emergenza COVID, famiglie ed alunni di Umbertide si trovano a dover affrontare un altro grosso problema che è quello degli abbonamenti ai mezzi di trasporto (treni ed autobus) che non possono più essere fatti ad Umbertide, ma a Città di Castello e a Perugia con enorme disagio in particolare per i diversamente abili. Un servizio essenziale che incredibilmente è stato tolto alla nostra città che oramai è sempre di più avviata al declino ed abbandonata a se stessa! Dopo i tentativi di ridimensionamento del nostro ospedale e i noti problemi della EX FCU ci potremmo aspettare di tutto: anche la chiusura dell’ officina della ferrovia per delocalizzarla in un altro comune….!!

E’ indispensabile che l’ Amministrazione Comunale intervenga immediatamente (anche se avrebbe dovuto farlo prima!). Vista l’urgenza crediamo sia necessario anche un intervento dell’ Assessore Regionale alle infrastrutture trasporti e mobilità urbana, Enrico Melasecche per riattivare rapidamente il servizio tolto improvvidamente ad una città di oltre 17.000 abitanti!