A Villa Montesca Alice e il parco delle meraviglie, la festa della comunità educante di Città di Castello

La storia dei baroni Franchetti, con la sua eredità morale che invita a valorizzare i talenti delle persone e le risorse del territorio, torna protagonista a Villa Montesca con “Alice e il parco della meraviglie”. Dopo la pandemia, la festa della comunità educante di Città di Castello riprende da venerdì 27 a domenica 29 maggio con il patrocinio del Comune, la partecipazione della società rionale “Quelli delà del ponte”, del Centro Studi Villa Montesca e il supporto di Sogepu.

Il programma dell’evento sarà aperto domani sera alle ore 21.00 dall’esibizione del quartetto di fiati “La notte dei miracoli”, nell’ambito di una passeggiata nel parco in compagnia della musica e delle lettere di Alice Hallgarten.

Il teatro sarà protagonista della serata di sabato con lo spettacolo dei “Suppergiù” dal titolo “I fratelli Karamazov (giallo di coppia)” a partire dalle ore 21.00. La giornata di domenica inizierà alle ore 9.00 con la passeggiata dall’ingresso di villa Montesca “Su per la collina”, che coinvolgerà i partecipanti fino alle ore 12.00, quando si terrà il pranzo al sacco o al ristorante. Dalle 14.30 prenderanno il via appuntamenti per grandi e piccoli: partite a scacchi con Daniel Scivales; le attività ludiche del progetto “Sorrisi senza frontiere” dell’associazione Hakuna Matata Odv Onlus; la visita a villa Montesca; il viaggio nelle curiosità del parco con Federico e i “Suppergiù”. Per tutto il pomeriggio sarà possibile divertirsi con le attività sportive del Centro Judo e Ginnastica Tifernate, del Rugby Città di Castello, della Pallavolo Città di Castello, del Marathon Club e della Scuola Calcio Cerbara e partecipare alle iniziative proposte da Capitan Eco, dal Gruppo Fermodellistico Valtiberino, dall’Isola della Fantasia e dagli Amici del Fumetto. Durante l’intero fine settimana della manifestazione sarà garantito il servizio bar presso il vicino campeggio. Per informazioni sarà possibile rivolgersi al numero di telefono 342.0009050.