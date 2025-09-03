A Sansepolcro, lo stadio ospita il Memorial Luzzi

Dal 11 al 14 settembre giovani talenti in campo

L’evento, dedicato alla categoria Giovanissimi Sperimentali (classe 2012), coinvolgerà sei squadre provenienti dal girone E della Serie D: Aquila Montevarchi 1902, Cannara, Foligno 1928, Sporting Club Trestina, Terranuova Traiana, oltre ai padroni di casa del Vivi Altotevere Sansepolcro, come riporta il comunicato dell’Ufficio Stampa VA Sansepolcro Calcio..

Il torneo non è solo un momento di sport, ma un’occasione per ricordare Silvano Luzzi, imprenditore visionario e figura centrale per la storia del calcio biturgense, attraverso un’iniziativa che mette insieme memoria, identità e valorizzazione del talento giovanile. L’organizzazione ha previsto una prima fase a gironi nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 settembre. Le due formazioni vincitrici dei triangolari si contenderanno l’accesso alla finale nella mattinata di domenica 14 settembre, affrontando due squadre ospiti di prestigio: Empoli e Arezzo, che parteciperanno alla giornata conclusiva con le proprie formazioni 2013. Il programma della giornata di domenica prevede le semifinali dalle ore 10.00, seguite dalla finalina 3°/4° posto alle 15.30 e dalla finalissima alle 16.30.

L’evento, promosso dal Sansepolcro Calcio, rappresenta una vetrina importante per i giovani calciatori del territorio, oltre a rafforzare i legami tra le società partecipanti e le famiglie coinvolte. Un torneo che ogni anno cresce in partecipazione e visibilità, grazie anche all’impegno costante della società organizzatrice e al contributo di collaboratori e sponsor locali.

“Memoria e identità sono i due pilastri su cui il Sansepolcro Calcio ha costruito la propria storia dal 1921 – si legge nel comunicato – e questo torneo è una testimonianza concreta del nostro impegno nel promuovere il calcio giovanile e nel ricordare una figura chiave come Silvano Luzzi.”

Con spirito sportivo e partecipazione collettiva, il Memorial Luzzi conferma Sansepolcro come luogo di riferimento per il calcio giovanile, valorizzando la passione sportiva e offrendo ai giovani atleti un’esperienza formativa che va ben oltre il risultato finale.