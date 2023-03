A Sansepolcro arriva lo streetfood, torna il giro del mondo del gusto in viale Diaz

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio la quinta edizione di Food&Street, la fortunata kermesse del gusto di Confcommercio. Ancora più ricco e variegato il programma che allieterà turisti e visitatori da tutto il centro Italia. Tra le novità di quest’anno una rinnovata area foodtruck con che si arricchisce di nuovi operatori e di tradizioni da tutto il mondo. Confermate le presenze dei sapori da tutti i continenti: dalla paella spagnola alle mini crepes olandesi, dai piatti tipici orientali alle ricette provenienti da Israele. Poi musica live, degustazioni, animazioni per i più piccoli e i tour guidati alla scoperta del Borgo. Grandi occasioni anche per fare acquisti nei negozi del centro con la “Food&Street Shopping Card” e per mangiare nella rete dei ristoranti del Borgo, con i menù a tema dei ristoratori Confcommercio.

Sansepolcro capitale del gusto dal 26 al 28 maggio! Torna Food&Street, il giro del mondo del gusto in viale Diaz. La fortunata kermesse ideata da Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Sansepolcro e la collaborazione di Fiva e Meet Valtiberina arriva nelle strade del borgo con un programma rinnovato e ancora più ricco.

Giunto alla sua quinta edizione lo streetfood è pronto a replicare il successo delle scorse edizioni, con punte di visitatori che hanno raggiunto le 60 mila presenze.

Confermata anche per l’edizione 2023 la formula vincente della festa, che mette al centro la migliore gastronomia italiana ed estera come grande appuntamento per animare Sansepolcro e richiamare gente, offrendo così una ribalta anche alle attività economiche e alle bellezze artistiche della città.

UN GRANDE MERCATO SENZA CONFINI CON TANTE NOVITA’

Cuore di “Food&Street” resta viale Diaz, dove saranno dislocati oltre trenta stand, aperti ogni giorno con orario continuato dalle 11 alle 24. Tra le specialità tutte da scoprire la paella e la sangria spagnole, il kurtos ungherese, l’asado argentino e le mini-crepes olandesi. Tra le novità più attese del 2023 arriva la Grecia con la Pita Gyros e tante specialità elleniche. E poi il Bao, il panino al vapore giapponese, l’hamburger irlandese e il maiale brado sfilacciato di PanToskano.

SPECIALITÀ ITALIANE E FOOD TRUCK

Saranno presenti anche i prodotti della tradizione regionale italiana come i formaggi toscani, il lampredotto, gli arrosticini, l’hamburger maremmano e le migliori birre artigianali da tutta Italia. Torneranno anche i food truck con una selezione dei migliori piatti gourmet da tutto lo Stivale, preparati nei particolari furgoncini a due e quattro ruote attrezzati con tanto di cucina: cannoli ed arancini siciliani, cartocci di pesce e verdure fritti.

I SAPORI DEL BORGO

Non mancheranno i piatti tipici della Valtiberina grazie all’inserimento nel circuito degli stand dei pubblici esercizi biturgensi e valtiberini che porteranno vere prelibatezze della cucina tradizionale, tutte da scoprire. Presenti anche alcuni birrifici della Valtiberina e del Montefeltro.

SHOPPING NEI NEGOZI DI VICINATO

Per gli amanti dello shopping, Confcommercio offre la possibilità di fare acquisti a prezzi scontati nei negozi di Sansepolcro aderenti alla “Food&Street Shopping Card”. Un modo per valorizzare il commercio tradizionale mettendo sotto i riflettori le tante attività presenti in centro storico, tutte di grande qualità.

STREETFOOD A TAVOLA

Grazie al circuito dei ristoratori Confcommercio si potranno gustare anche nei locali del Borgo un menù particolare dedicato alla manifestazione, con il contributo e l’impegno della rete di Vetrina Toscana a Tavola.

CONCERTI, GIOCHI PER BAMBINI E TOUR GUIDATI

Tra gli eventi collaterali che arricchiranno la tre-giorni del cibo di strada la musica live in viale Diaz, l’area giochi kindergarten con i gonfiabili, che resterà aperto da venerdì a domenica dalle 10 alle 22. Per i più grandi, invece, il programma prevede sia sabato che domenica i tour guidati gratuiti alla scoperta del Borgo con le guide turistiche di Confcommercio, Confguide, che faranno scoprire ai visitatori le bellezze del Borgo.

FOOD&STREET

IL GIRO DEL MONDO DEL GUSTO

26-27-28 MAGGIO 2023

Viale Diaz, dalle ore 11 alle ore 24

Sito Internet: bit.ly/3IUgJQH

Pagina Facebook: www.facebook.com/sansepolcrofoodestreet/

Pagina Instagram: @sansepolcrofoodestreet

Informazioni e contatti: Team Eventi Confcommercio – teameventi@confcommercio.ar.it