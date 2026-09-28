A Fabbrecce parte il cantiere per il nuovo campo polivalente

28 Settembre 2026 Notizie 0
A Fabbrecce parte il cantiere per il nuovo campo polivalente

Calcio a 5 e tennis per il CVA: investimento di 192mila euro

📌 FLASH NEWS – A Fabbrecce sono iniziati i lavori per un campo polivalente da 192mila euro accanto al CVA. La struttura in erba sintetica, destinata a calcio a 5 e tennis, nasce dalla collaborazione tra Comune di Città di Castello e l’AFoR.

Sono iniziati a Fabbrecce, frazione di Città di Castello, i lavori per realizzare un campo polivalente per il calcio a 5 e il tennis accanto all’area pubblica del CVA. L’intervento, finanziato con 192.000 euro assegnati dalla Regione Umbria, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Città di Castello e l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria, AFoR. L’obiettivo è ampliare le possibilità di praticare sport e utilizzare lo spazio ricreativo della frazione.

Come è stato avviato il progetto

Un accordo tra i due enti ha definito le rispettive attività. Il Comune ha acquisito i terreni tramite una procedura di esproprio e ha predisposto e approvato la variante urbanistica necessaria ai lavori. AFoR, beneficiaria del finanziamento, opera come soggetto attuatore e stazione appaltante. Ha curato la progettazione e l’affidamento dell’intervento e segue la direzione dei lavori, la contabilità e la rendicontazione.

Le risorse regionali provengono dalla legge 97/1994, attraverso il Fondo per la Montagna, e dalla legge 234/2021, attraverso il FOSMIT, Fondo per lo Sviluppo delle Montagne.

Un campo in erba sintetica di 24 per 38 metri

Il progetto prevede un rettangolo di gioco largo 24 metri e lungo 38, con manto in erba sintetica, utilizzabile per entrambe le discipline. L’impresa incaricata è F.A.C. Srl di Città di Castello. Per AFoR, il responsabile unico del progetto è il dottore forestale Moreno Becchetti, responsabile della Sezione Direzione Lavori Città di Castello. L’ingegner Camillo Massetti è progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione.

Il cantiere parte dalla preparazione del terreno, con scavi e riporti per raggiungere le quote previste. Saranno poi ricavati gli spazi per il passaggio dei sottoservizi e realizzata la strada carrabile di accesso. Seguiranno la costruzione della base del campo, la posa del tessuto non tessuto, delle armature e il getto.

Impianti, drenaggio e accesso dei soccorsi

Le lavorazioni comprendono impianti elettrici e idraulici, recinzioni, marciapiedi perimetrali e finiture. La posa dell’erba sintetica è prevista nella fase conclusiva. Lungo i lati maggiori del campo saranno installate canalette per raccogliere l’acqua piovana e convogliarla nel sistema urbano di trattamento e raccolta.

Sono previsti anche una fontanella, l’irrigazione, l’illuminazione e gli accessori necessari al gioco, tra cui panchine, porte, reti da tennis e rigature. Una strada carrabile consentirà ai mezzi di soccorso di raggiungere l’interno del campo.

Il sindaco Luca Secondi ha definito il progetto importante per la comunità di Fabbrecce e ha richiamato la collaborazione con AFoR. Ha inoltre attribuito all’ex amministratore unico Manuel Maraghelli il lavoro sugli aspetti burocratici e amministrativi e all’attuale amministratore unico Oriano Anastasi la continuità necessaria per arrivare all’apertura del cantiere.

Dopo il completamento e il collaudo, il campo entrerà nel patrimonio del Comune di Città di Castello. L’amministrazione potrà quindi affidarne la gestione al CVA di Fabbrecce.

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