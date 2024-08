A Città di Castello tornano le Giornate dell’Artigianato Storico

Dal 29 agosto al 1° settembre, nel rione Prato, si svolgeranno le tradizionali Giornate dell’Artigianato Storico, un evento che rievoca la vita rinascimentale della città umbra. La manifestazione rappresenta un momento centrale per la comunità tifernate, riportando in vita tradizioni secolari attraverso una ricca serie di eventi e attività.

Giovedì 29 agosto, alle ore 20.00, in via San Florido, l’evento verrà inaugurato dal “Cenone con i Vitelli”, un banchetto che farà da anteprima alla manifestazione. La partecipazione al cenone è possibile solo su prenotazione, contattando Mauro (333-1701893), Lucilla (333-9954280) o Angelo (342-3270125).

Venerdì 30 agosto, a partire dalle 19.00, apriranno le taverne, locande e osterie del rione, insieme al mercato delle botteghe artigiane. Gli orari serali, dalle 20.00 alle 23.00, offriranno ai visitatori l’opportunità di immergersi nell’atmosfera dell’epoca, con menù tradizionali e prodotti tipici proposti dai punti di ristoro.

La giornata di sabato 31 agosto prenderà il via alle 10.00, con l’apertura del mercato e delle botteghe artigiane. A seguire, alle 12.30, si potranno visitare le taverne, locande e osterie, che saranno nuovamente operative per il pranzo. Il momento clou della giornata sarà alle 17.00, con l’inaugurazione ufficiale della manifestazione presso Porta San Florido. La giornata proseguirà con l’apertura serale dei punti di ristoro dalle 19.00.

*Domenica 1° settembre, ultimo giorno dell’evento, il mercato e le botteghe artigiane riapriranno alle 10.00. Alle 10.30, sarà celebrata la Santa Messa presso la chiesa di Santo Spirito. A partire dalle 12.30, le taverne, locande e osterie accoglieranno nuovamente i visitatori per il pranzo. Nel pomeriggio, alle 16.00, si svolgerà il corteo storico che attraverserà i vicoli del rione, rievocando il ritorno della famiglia Vitelli, un evento che si annuncia ricco di suggestioni. La giornata si concluderà con l’apertura serale delle taverne, locande e osterie dalle 19.00.

—

Le Giornate dell’Artigianato Storico rappresentano un’occasione unica per rivivere le antiche tradizioni e scoprire i mestieri che hanno segnato la storia di Città di Castello. L’intero rione Prato sarà trasformato per quattro giorni in un villaggio rinascimentale, dove i residenti vestiranno i panni di artigiani, mercanti e artisti.

Tra gli eventi in programma, particolare attenzione è rivolta ai più piccoli, che avranno l’opportunità di cimentarsi in attività come la lavorazione della ceramica, la tessitura e altre arti manuali. Il mercatino rinascimentale dei bambini, allestito in via dei Casceri, tornerà anche quest’anno, offrendo ai più giovani un’esperienza educativa e coinvolgente.

Il presidente della Società Rionale Prato, Domenico Duchi, ha espresso soddisfazione per il ritorno della manifestazione, sottolineando l’impegno della comunità locale nell’organizzazione dell’evento. Duchi ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti un momento importante per il rione, che si impegna a valorizzare la propria storia e le proprie tradizioni attraverso questa rievocazione.

Le Giornate dell’Artigianato Storico si confermano un appuntamento imperdibile per gli abitanti di Città di Castello e per i turisti, che avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera unica, tra botteghe, taverne e spettacoli itineranti. Il ricco programma prevede anche esibizioni di artisti di strada, tra cui giocolieri, trampolieri, mangiafuoco e saltimbanchi, che animeranno le vie e le piazze del rione.

In conclusione, la manifestazione non solo celebra il passato, ma rappresenta anche un’occasione di aggregazione e socialità per tutta la comunità. Grazie all’impegno dei residenti e al sostegno di enti locali e sponsor, le Giornate dell’Artigianato Storico si apprestano a regalare quattro giorni di cultura, tradizione e divertimento nel cuore di Città di Castello.

—

Programma degli eventi:

– Giovedì 29 agosto:

– 20:00 – Cenone con i Vitelli, *Via San Florido* (su prenotazione)

– Venerdì 30 agosto:

– 19:00 – Apertura taverne, locande e osterie

– 19:00 – Apertura mercato delle botteghe artigiane

– Sabato 31 agosto:

– 10:00 – Apertura mercato e botteghe artigiane

– 12:30 – Apertura taverne, locande e osterie

– 17:00 – Inaugurazione ufficiale, *Porta San Florido*

– Domenica 1° settembre:

– 10:00 – Apertura mercato e botteghe artigiane

– 10:30 – Santa Messa, *Chiesa di Santo Spirito*

– 12:30 – Apertura taverne, locande e osterie

– 16:00 – Corteo storico nei vicoli del rione

– 19:00 – Apertura taverne, locande e osterie