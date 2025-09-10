A Città di Castello, riaperto il percorso pedonale storico

Restaurate le mura urbiche, via di nuovo accessibile a tutti

Città di Castello, 10 settembre 2025 – Dopo anni di chiusura e lavori di messa in sicurezza, il suggestivo percorso pedonale del pomerio di via Campo dei Fiori torna ad essere pienamente accessibile alla cittadinanza. Lo ha annunciato in consiglio comunale l’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Carletti, rispondendo alle interrogazioni presentate dai consiglieri Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) e Filippo Schiattelli (Unione Civica Tiferno).

Il tratto, collocato nel cuore del centro storico tifernate, era stato interdetto al transito pedonale a causa del pericolo derivante dalla caduta di pietre dalle antiche mura urbiche. Oggi, grazie al completamento di un importante intervento di restauro, via Campo dei Fiori torna a essere percorribile, recuperando il suo ruolo di itinerario storico e spazio di passeggiata pubblica, come riporta Michele Baruffi – Comune di Città di Castello.

«Questo percorso, uno dei più affascinanti della città murata, è stato restituito all’antico splendore – ha dichiarato l’assessore Carletti – e riaperto alla piena fruizione da parte di tutti i cittadini. Un segno tangibile dell’attenzione che questa amministrazione sta riservando al recupero del nostro patrimonio storico e artistico».

Il restauro delle mura urbiche lungo il quartiere San Giacomo ha rappresentato un intervento strategico, reso possibile grazie a un finanziamento statale ottenuto dal Ministero della Cultura. I lavori, ora conclusi nel tratto interessato da via Campo dei Fiori, hanno permesso al Comune di rientrare in possesso del pomerio e di riaprire i cancelli che ne delimitavano gli accessi, chiusi per anni a tutela della pubblica incolumità.

Carletti ha ricordato che la chiusura risaliva a un’ordinanza sindacale del 2018, emanata proprio per prevenire incidenti dovuti alla caduta di frammenti dalle mura storiche. «All’epoca – ha spiegato – si decise di interdire il passaggio, apponendo divieti sia ai veicoli che ai pedoni, fino al completamento dei lavori di consolidamento e restauro».

Le interrogazioni dei consiglieri Arcaleni e Schiattelli sono state accolte con spirito costruttivo, a conferma di un lavoro istituzionale che, seppur da posizioni diverse, guarda alla tutela del bene comune. Entrambi i consiglieri hanno espresso la necessità di chiarire se il percorso fosse effettivamente pubblico e accessibile, sottolineando l’importanza di valorizzarlo anche in chiave turistica.

Nel suo intervento, la consigliera Arcaleni ha ripercorso le segnalazioni ricevute: “Via Campo dei Fiori sembrava pubblica, ma risultava inaccessibile. I cancelli erano spesso socchiusi, a volte chiusi, seppure non con lucchetti, e addirittura con cartelli di divieto per auto e pedoni”. Arcaleni ha poi raccontato di aver effettuato personalmente un sopralluogo, documentando la situazione e sollecitando una risposta ufficiale. Ha anche sottolineato che, a seguito dell’interrogazione depositata il 30 giugno, il passaggio è stato riaperto al pubblico dopo appena due settimane.

«L’incertezza sullo stato giuridico e funzionale del percorso rendeva opportuna una risposta – ha detto –. Ritengo importante anche prevedere una segnaletica dedicata, per far conoscere ai turisti la bellezza storica di questo luogo spesso trascurato».

Il consigliere Schiattelli, nel suo intervento, ha chiesto chiarimenti sulle tempistiche dei lavori ancora in corso in altre aree delle mura urbiche, in particolare lungo viale Diaz, e sulle misure adottate dall’amministrazione per garantire in modo continuativo l’accessibilità dell’area nel rispetto del decoro e della sicurezza.

A queste osservazioni l’assessore Carletti ha risposto confermando che i lavori lungo viale Diaz proseguiranno fino all’inizio del 2026, con previsione di conclusione entro il mese di gennaio. Ha inoltre anticipato che ulteriori interventi riguarderanno il tratto adiacente al Liceo Classico “Plinio il Giovane”, sempre con l’obiettivo di consolidare le strutture e restituire alla città tratti importanti delle mura storiche.

Sulla questione dei cancelli, Carletti ha precisato che, in fase di interdizione, furono chiusi direttamente dal Comune per motivi di sicurezza, e che ora – con la conclusione dell’intervento nel tratto specifico – sono stati riaperti e non vi è alcuna limitazione alla fruizione pedonale.

Arcaleni ha definito la risposta “moderatamente soddisfacente”, ma ha riconosciuto che l’azione congiunta delle interrogazioni ha prodotto un risultato concreto: “L’apertura del percorso dimostra che quando si pongono questioni sentite dalla cittadinanza, i risultati arrivano”.

Anche il consigliere Schiattelli ha espresso apprezzamento per la risposta, affermando: “È positivo constatare che oggi i cancelli sono aperti e che i cittadini possono nuovamente godere di questo tratto suggestivo. L’essenziale è che la fruibilità resti garantita nel tempo”.

Il pomerio di via Campo dei Fiori torna dunque ad essere un luogo vivo, un angolo ricco di storia restituito alla comunità tifernate. Un esempio di come il restauro del patrimonio culturale non sia solo un intervento tecnico, ma un gesto di cura verso la memoria collettiva, la qualità della vita urbana e il diritto di ciascuno a vivere spazi pubblici belli, accessibili e sicuri.

In un’epoca in cui la valorizzazione dei centri storici rappresenta una delle grandi sfide per i piccoli e medi comuni italiani, interventi come questo dimostrano l’importanza della sinergia tra enti locali, cittadini e governo centrale.