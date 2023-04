A Città di Castello nasce una nuova rassegna teatrale: presentata la prima edizione di “Scuole a Teatro”

Otto spettacoli della Stagione di prosa e danza appena conclusa, sei spettacoli, di cui tre con replica per Teatro ragazzi, sei spettacoli per Teatro a Chilometri Zero ancora in corso, a cui da giovedì 27 aprile si aggiungere la nuova rassegna del Teatro degli Illuminati di Città di Castello, promossa dal Comune insieme alle scuole locali: si chiama “Scuole a teatro” e riunisce i 17 spettacoli di fine anno dei laboratori teatrali della Schola cantorum “G. Medici”, dell’Oratorio Perdiqua e San Giovanni Bosco, delle scuole primarie di La Tina, Userna, Pieve delle Rose, San Filippo, della scuola del Sacro Cuore della scuola media Alighieri-Pascoli, che presenta anche gli appuntamenti del XXIV premio E. Zangarelli, dell’istituto “A.Burri” di Trestina, dell’istituto dell’istituto Franchetti-Salviani, , dell’istituto “A.Burri” di Trestina, dell’istituto “Patrizi-Baldelli-Cavallotti”, del liceo “Plinio il giovane”.

“Scuole a teatro mette a sistema due grandi direzioni di questa Amministrazione comunale: la valorizzazione del teatro come luogo della cultura e il protagonismo delle scuole nelle attività della sfera pubblica cittadina” dichiarano gli assessori alla cultura e turismo, sottolineando come “tra scuola e teatro il rapporto è già in corso grazie al progetto PTCO Videor ut video, che ha coinvolto i ragazzi delle superiori nella gestione e nella visione della Stagione di prosa e danza in collaborazione con il TSU”.

“Scuole a teatro è una buona idea apparentemente anche semplice, che ha richiesto tuttavia un’organizzazione complessa. Siamo riusciti, nonostante i tempi stretti e altre tre rassegne teatrali in svolgimento, grazie all’adesione e all’entusiasmo delle scuole. La presenza dei dirigenti e dei rappresentanti delle scuole per noi oggi è importante. Ringraziamo inoltre SOGEPU, braccio operativo in quanto gestore del Teatro, per il sostegno con cui sta seguendo e condividendo le attività dell’Amministrazione”. “ Abbiamo inserito nel cartellone anche due appuntamenti, la scuola Medici e l’oratorio Perdiqua, che si sono già tenuti, perché rispondenti allo spirito della rassegna. L’alto numero di spettacoli è indice di come la valorizzazione del teatro anche per le scuole sia uno strumento per la crescita culturale dei ragazzi e un contesto in cui valorizzare i loro talenti artistici”.

Ecco il programma di “Scuole a Teatro”: giovedì 27 aprile – ore 21.00 Scuola primaria Pieve delle Rose ” Liberi di… “ ; Venerdì 28 aprile – ore 21.00 Oratorio San Giovanni Bosco”Le voci del mio secondo cuore in concerto, serata dedicata al cantautorato femminile italiano”; Giovedì 4 maggio – 21.00 Scuola secondaria di primo grado “D.Alighieri-G.Pascoli” “Mitico II vol. “Eroi, uomini e mostri. Tra danza e tracotanza” ; Venerdì 5 maggio 2023 – ore 21.00 Scuola primaria Userna “Raccontami un’emozione”; Lunedì 8 maggio – ore 9.00 e 21.00 Polo tecnico “Franchetti-Salviani”“Piccole tragedie da ridere”; Giovedì 10, Venerdì 11 e Sabato 12 maggio Scuola secondaria di primo grado “D.Alighieri-G.Pascoli” Esibizioni del XXIV° Premio Zangarelli; Giovedì 11 maggio ore 21 (ingresso libero) Nando Citarella con i Tamburi del Vesuvio; Lunedì 15 maggio – ore 10.00 e ore 21.00 Scuola “Sacro Cuore” Infanzia “Piccolo Principe”; Mercoledì 17 maggio – ore 18.00 Scuola “Sacro Cuore” Primaria “Charlie e il biglietto d’oro”; Giovedì 18 maggio – ore 21.00, Scuola primaria LaTina “Lo strano caso del lupo innamorato”; Venerdì 19 Maggio – ore 21.00, Istituto comprensivo di Trestina “Alberto Burri””Signore e Signori …… il cinema”; Lunedì 22 maggio -ore 9.00 e ore 21.00, I.I.S. “Patrizi Baldelli Cavallotti” “Agilulfo, Gurdulù, Bradamante, Rambaldo e gli altri da “il cavaliere inesistente”; Lunedì 29 maggio – ore 21.00 e martedì 30 maggio – ore 9.00 Liceo statale “Plinio il giovane” ”Cosimo è sugli alberi” tratto da “il cavaliere inesistente” di Italo Calvino; Domenica 4 giugno – ore 18.30 e 20.30 Scuola primaria “San Filippo” “Conversazione telefonica Sinfonietta.