A Città di Castello i nonni diventano digitali

Grande interesse e voglia di partecipare ai corsi di formazione promossi da Auser presso il Polo Tecnico Franchetti Salviani e la scuola Cavallotti

Si comincia dal come spedire una semplice email per arrivare fino ad operazioni più complesse, come il rapportarsi con la pubblica amministrazione attraverso lo Spid oppure utilizzare un cloud per archiviare e condividere documenti: questi sono solo alcuni degli “strumenti per ridurre il divario digitale intergenerazionale” messi in campo con il corso per “Nonni in rete”, promosso da Auser Umbria, insieme a vari altri partner, che è in pieno svolgimento a Città di Castello e in varie altre città dell’Umbria.

Il corso, completamente gratuito, punta a raggiungere 360 nonne e nonni in tutta la regione ed è parte del più ampio progetto di “Resilienza intergenerazionale”, promosso da Auser Umbria, insieme ad Ancescao e Anteas, con il sostegno di Regione e Ministero delle politiche sociali.

Sono due i corsi organizzati da Auser e in fase di svolgimento a Città di Castello: uno presso il polo Polo Tecnico Franchetti Salviani e l’altro presso la vicina scuola Cavallotti.