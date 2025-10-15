A Città di Castello al via la XIX edizione del Premio Letterario

Dal 17 al 19 ottobre tre giorni di cultura, premi e ospiti prestigiosi

Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre prende il via la XIX edizione del “Premio Letterario Città di Castello tra presente e futuro”, evento di rilevanza nazionale dedicato a opere inedite di narrativa, poesia e saggistica. La manifestazione, presentata questa mattina in conferenza stampa presso la Sala Consiliare del Comune, conferma la crescita costante della partecipazione, con oltre 300 iscritti dall’Italia e dall’estero, tra cui Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Turchia, Cina e Madagascar.

Il programma prevede un ricco cartellone di iniziative. La tre giorni letteraria si aprirà venerdì 17 ottobre alle ore 18 nella Biblioteca Carducci con la presentazione del libro La scuola delle nonne di Marisol Burgio di Aragona, introdotta da Osvaldo Bevilacqua, giornalista e conduttore televisivo, in collaborazione con il Lions Club di Città di Castello. Il momento clou della manifestazione sarà la cerimonia di premiazione, sabato 18 ottobre al Teatro degli Illuminati, alla quale parteciperanno 30 finalisti delle sezioni principali provenienti da tutta Italia e dall’estero, oltre ai vincitori delle sezioni speciali.

Tra i momenti più attesi, un omaggio ad Alessandro Quasimodo, direttore della giuria dal 2007 al 2024, con un recital poetico dell’attore Mario Cei. Sarà inoltre consegnato un Premio speciale alla Repubblica di San Marino per il ruolo civile svolto durante la Seconda guerra mondiale, ritirato dal Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci. Ospite d’eccezione della cerimonia sarà il Professor Mario Giro, viceministro degli Esteri dal 2013 al 2018, editorialista e membro della Comunità di Sant’Egidio, che riceverà un premio speciale per il saggio Trame di guerre e intrecci di pace. Il presente tra pandemia e deglobalizzazione.

Particolare rilievo assume la sezione speciale dedicata a detenute e detenuti italiani, “Destinazione Altrove – La scrittura come esplorazione di mondi senza tempo”, realizzata in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Società Dante Alighieri, con il coinvolgimento di esponenti del Parlamento come la Senatrice Giulia Bongiorno e il Senatore Walter Verini.

L’edizione 2025 si chiuderà domenica 19 ottobre alle ore 11 con la presentazione del libro La storia del calcio azzurro di Marino Bartoletti, nella Sala Consiliare del Comune, in dialogo con il giornalista Renato Borrelli e l’assessore allo sport Riccardo Carletti. La manifestazione si svolge in collaborazione con il Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati.

Il Premio Letterario Città di Castello è ormai considerato uno dei concorsi più autorevoli in Italia, anche grazie all’eccellenza della giuria guidata da Alessandro Masi, Segretario Generale della Società Dante Alighieri, e composta da figure di spicco del giornalismo, della cultura e dell’editoria nazionale. L’iniziativa rappresenta un importante strumento di valorizzazione della scrittura, della lettura e della cultura, promuovendo il talento di autori emergenti e professionisti e confermando la città umbra come polo di riferimento per la narrativa e il dibattito culturale.

Eventi previsti per le tre giornate conclusive del Premio Letterario Città di Castello (17-19 ottobre 2025):

Venerdì 17 ottobre, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Carducci, si terrà la presentazione del libro di Marisol Burgio di Aragona, La scuola delle nonne, un libro toccante, dedicato alle due nonne dell’autrice, che, attraverso ricordi, ricette, fotografie, ci ricorda l’importanza delle nostre radici e di una memoria familiare che sa farsi vera e propria cultura. Dialogherà con l’autrice Osvaldo Bevilacqua, famoso giornalista e ambasciatore nel mondo dei Borghi più belli d’Italia. L’evento è organizzato in collaborazione con il Lions Club di Città di Castello e vedrà anche la partecipazione della Presidente del club Mara Caselli e dell’assessore alla Cultura Michela Botteghi.

Sabato 18 ottobre, alle ore 16.00, presso il Teatro degli Illuminati, comincerà l’evento più atteso: la Cerimonia di Premiazione dei finalisti delle tre sezioni Narrativa, Poesia e Saggistica, 10 per ciascuna sezione, che scopriranno proprio durante la cerimonia il loro posizionamento in classifica. Ci saranno anche due momenti particolarmente significati: due premi speciali assegnati dalla Giuria.

Il primo è un premio speciale per la saggistica al libro Trame di guerre e intrecci di pace. Il presente tra pandemia e deglobalizzazione del politico e diplomatico italiano Mario Giro, che sarà premiato sul palco per il suo impegno di intellettuale e di uomo votato al dialogo e alla pace.

Il secondo premio speciale viene invece conferito alla Repubblica di San Marino. La scelta nasce dal fatto che tra le opere partecipanti al concorso è giunto un libro di grande valore storico e civile, Lo sfollamento nella Repubblica di San Marino durante la Seconda guerra mondiale. Storia e memorie di solidarietà, scritto da Patrizia Di Luca, opera che riceverà in premio la pubblicazione con la casa editrice LuoghInteriori. L’autrice ricostruisce con rigore l’accoglienza di decine di migliaia di profughi che trovarono rifugio nella Repubblica nei giorni più bui della guerra, motivo per cui il Premio ha deciso di tributare a San Marino questo riconoscimento che sarà ritirato dal Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci.

Domenica 19 ottobre, alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare del Palazzo comunale, chiuderà il ciclo di eventi la presentazione del libro di Marino Bartoletti, che torna a Città di Castello con La storia del calcio azzurro. L’evento è organizzato in collaborazione con il Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati. Dialogherà con l’autore il giornalista Renato Borrelli e saranno presenti anche l’Assessore allo Sport Riccardo Carletti e il presidente del Circolo Tifernate Gregorio Anastasi. Un libro che celebra la storia del calcio in Italia, proponendo un viaggio appassionato attraverso le imprese, i volti e le emozioni che hanno reso grande la Nazionale italiana.