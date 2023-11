76 nuovi letti elettrici per l’Istituto Clinico Tiberino di Umbertide

La presidente Donatella Tesei aveva precedentemente anticipato l’arrivo dei letti in risposta a un’interrogazione dei consiglieri sulla futura direzione dell’ex Prosperius. Questo è un altro esempio di come la giunta Tesei si distingua per la sua capacità di passare dalle parole ai fatti, attuando misure concrete per migliorare una struttura che si sta preparando a diventare un centro di eccellenza per la sanità pubblica nel Centro Italia.

I consiglieri della Lega hanno sottolineato che il futuro dell’ex Prosperius è ora assicurato, con bilanci sani, nuove assunzioni e miglioramenti. Questo è stato possibile grazie alla giunta Tesei, che, insieme al segretario regionale della Lega, Riccardo Augusto Marchetti, al sindaco Carizia e ai consiglieri regionali della Lega in Altotevere, ha risolto una questione che durava da decenni. Questo ha permesso il passaggio delle quote di maggioranza da privato a pubblico, facendo diventare l’Istituto Clinico Tiberino la 17esima partecipata della Regione Umbria.

Questi 76 nuovi letti miglioreranno la degenza dei pazienti e, allo stesso tempo, il lavoro degli operatori sanitari all’interno di un contesto all’avanguardia e in continua espansione. Questo è solo il primo passo di un piano di investimenti in tecnologie e materiali sanitari che quest’anno impegnerà mezzo milione di euro e l’anno prossimo ben un milione. L’attività clinica è essenzialmente convenzionata, quindi non comporta spese per il cittadino.

Nonostante le critiche della sinistra, l’amministrazione regionale ha un indirizzo forte e chiaro: dare massima attenzione alla sanità pubblica, investendo su di essa. Sono consapevoli del disastro sanitario ereditato e, al tempo stesso, della necessità di migliorare la sanità pubblica. Mentre la giunta Tesei lavorava per migliorare la sanità pubblica, il Pd ad Umbertide votava contro questo passaggio da privato a pubblico. Nonostante ciò, guardano avanti, consapevoli che ci sono coloro che fanno propaganda e coloro che, invece, risolvono i problemi e danno risposte utili ai cittadini umbri.